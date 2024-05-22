Албания будет представлена на саммите мира – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Албании Эди Рамой дальнейшее оборонное сотрудничество. Албания будет представлена на саммите мира в Швейцарии, передает УНН.

Пообщался с большим другом Украины – премьер-министром Албании Эди Рамой. Обсудили подготовку к предстоящему саммиту мира в Швейцарии. Я благодарен премьер-министру за то, что Албания будет представлена на саммите - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский рассказал премьеру Албании о ситуации на поле боя, в частности об обороне Харьковщины.

Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество - сообщил Зеленский.

Дополнение

Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что его страна будет представлена на саммите мира в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, но пока не могут объявить, на каком уровне будут на нем представлены.

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