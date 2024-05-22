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Канцлер Австрії у розмові з Зеленським підтвердив участь у Саміті миру

Канцлер Австрії у розмові з Зеленським підтвердив участь у Саміті миру

Київ • УНН

 • 23025 перегляди

Президент Зеленський обговорив з канцлером Австрії Нетгеймером майбутній мирний саміт у Швейцарії, співпрацю між двома країнами, участь австрійського бізнесу у відновленні України та розширення співпраці в галузі гуманітарного розмінування.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Сторони обговорили майбутній Саміт миру та розвиток співпраці між двома країнами.  Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram-каналі.

Деталі 

Подякував йому (Негаммеру - ред.) за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн. (...) Обговорили участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординували майбутні спільні заходи

- йдеться в заяві глави держави. 

Він також підкреслив, що Київ високо цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховуємо на розширення цієї співпраці.

Для охорони Саміту миру Швейцарія виділила до 4 тисяч військовослужбовців22.05.24, 16:13 • 21173 перегляди

Нагадаємо

Австрія відкрила спеціальний кредитний фонд у розмірі 500 млн євро для підтримки експортних операцій з Україною протягом наступних п'яти років.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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