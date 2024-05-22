Канцлер Австрії у розмові з Зеленським підтвердив участь у Саміті миру
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з канцлером Австрії Нетгеймером майбутній мирний саміт у Швейцарії, співпрацю між двома країнами, участь австрійського бізнесу у відновленні України та розширення співпраці в галузі гуманітарного розмінування.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Сторони обговорили майбутній Саміт миру та розвиток співпраці між двома країнами. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram-каналі.
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Подякував йому (Негаммеру - ред.) за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн. (...) Обговорили участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординували майбутні спільні заходи
Він також підкреслив, що Київ високо цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховуємо на розширення цієї співпраці.
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