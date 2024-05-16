Австрія створила спецфонд на 500 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну

Австрія відкрила спеціальний кредитний фонд на загальну суму 500 млн євро з метою підтримки експортних операцій з Україною протягом наступних п'яти років. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства фінансів Австрії.

Деталі

росія атакує Україну вже понад два роки, що робить будь-який бізнес з українськими компаніями дуже ризикованим для австрійських експортерів та інвесторів. Тому Міністерство фінансів та Австрійський контрольний банк створили умови для підтримки австрійського експорту в Україну, який інакше було б неможливо реалізувати через особливу ситуацію щодо ризиків

Підтримка здійснюватиметься через створений Мінфіном Австрії спеціальний "український" фонд в OeKB для покриття ризиків експортних операцій з країною, де триває війна.

На розвиток нового бізнесу виділятимуть близько 100 мільйонів євро на рік, що також дасть австрійським експортерам можливість відновити Україну.

Міністр фінансів Магнус Бруннер заявив, що, крім внутрішньої економіки, українське населення й економіка зокрема отримують вигоду від австрійської експортної підтримки, оскільки Австрія активно сприяє відновленню країни.

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Доповнення

Зазначається, що в у рамках існуючої процедури сприяння експорту, відомство вже сприяє експортним операціям на загальну суму 3-5 млн євро в Україні з терміном платежу до 3 років через розрахунковий офіс OeKB.

Новий механізм дозволить ширшу диверсифікацію ризиків при інвестиціях в державний сектор України на основі державних гарантій.

Це дозволить нам здійснювати інвестиції, які є життєво важливими для України. До них відносяться постачання питної води та тепла, забезпечення та відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами та залізничною інфраструктурою, а також операції з постачання та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв та поїздів