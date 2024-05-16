Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия открыла специальный кредитный фонд на общую сумму 500 млн евро с целью поддержки экспортных операций с Украиной в течение следующих пяти лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства финансов Австрии.

Детали

Россия атакует Украину уже более двух лет, что делает любой бизнес с украинскими компаниями очень рискованным для австрийских экспортеров и инвесторов. Поэтому Министерство финансов и Австрийский контрольный банк создали условия для поддержки австрийского экспорта в Украину, который иначе было бы невозможно реализовать из-за особой ситуации относительно рисков - говорится в заявлении австрийского Минфина.

Поддержка будет осуществляться через созданный Минфином Австрии специальный "украинский" фонд в OeKB для покрытия рисков экспортных операций со страной, где идет война.

На развитие нового бизнеса будут выделять около 100 миллионов евро в год, что также даст австрийским экспортерам возможность восстановить Украину.

Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что, кроме внутренней экономики, украинское население и экономика в частности получают выгоду от австрийской экспортной поддержки, поскольку Австрия активно способствует восстановлению страны.

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Дополнение

Отмечается, что в рамках существующей процедуры содействия экспорту, ведомство уже способствует экспортным операциям на общую сумму 3-5 млн евро в Украине со сроком платежа до 3 лет через расчетный офис OeKB.

Новый механизм позволит более широкую диверсификацию рисков при инвестициях в государственный сектор Украины на основе государственных гарантий.

Это позволит нам осуществлять инвестиции, которые жизненно важны для Украины. К ним относятся поставки питьевой воды и тепла, обеспечение и восстановление транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также операции по снабжению и инвестиции, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов - заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Напомним

Министр финансов Сергей Марченко обсудил с послом Австрии Арадом Бенке привлечение австрийских инвестиций для восстановления и реконструкции Украины