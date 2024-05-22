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Для охорони Саміту миру Швейцарія виділила до 4 тисяч військовослужбовців

Для охорони Саміту миру Швейцарія виділила до 4 тисяч військовослужбовців

Київ • УНН

 • 21173 перегляди

Швейцарія виділила до 4000 військовослужбовців для надання допомоги кантональній поліції в забезпеченні безпеки і охорони Саміту миру, який відбудеться в Нідвальдені 15-16 червня.

Федеральна рада Швейцарії підтвердила виділення до 4000 військовослужбовців у Нідвальдені для допомоги кантональній поліції під час охорони Саміту миру, що відбудеться тут 15-16 червня. Кількість військових визначили з урахуванням складності місцевості та обсягу завдань, зокрема потреби у захисті численних об'єктів. Про це повідомили на сайті Федеральної ради Швейцарії, пише УНН.

"Федеральна рада схвалила розгортання до 4000 військовослужбовців для підтримки кантональної поліції  в Нідвальдені. Збройні сили надаватимуть підтримку кантональній поліції, зокрема у сферах захисту майна, спостереження, розвідки та логістики, а також надаватимуть Нідвальдену обладнання та транспортні засоби. Ці заходи доповнюватимуть заходи безпеки, вжиті владою кантонів, і не повинні спричиняти жодних додаткових витрат для Конфедерації" - зазначається у пресрелізі.

Вони пояснюють що кількість військовослужбовців, яка буде задіяна, обумовлена складністю території та обсягом завдань, включно з кількістю об'єктів, які необхідно охороняти.

Доповнення

Федеральна рада Швейцарії схвалила тимчасове обмеження використання повітряного простору в районі Бюргенштока у зв'язку з проведенням Саміту миру. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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