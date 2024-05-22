Швейцарія обмежить повітряний простір у районі Бюргенштока на час Саміту миру

Федеральна рада Швейцарії схвалила тимчасове обмеження використання повітряного простору в районі Бюргенштока в зв'язку з проведенням Саміту миру в Україні, що відбудеться тут 15-16 червня. Про це повідомили на сайті Федеральної ради Швейцарії, пише УНН.

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Федеральна рада країни затвердила тимчасові обмеження повітряного простору в районі Бюргеншток, кантон Нідвальден, через Саміт миру, який запланований на 15-16 червня. Швейцарські військово-повітряні сили будуть патрулювати та спостерігати за повітряним простором, а збройні сили співпрацюватимуть з місцевою владою для забезпечення безпеки.

"Цей захід необхідний для забезпечення безпеки міжнародної конференції високого рівня. Згідно з міжнародним правом, Швейцарія зобов'язана забезпечувати безпеку гостей, які потребують особливого захисту" - ідеться у пресрелізі.

Обмеження повітряного простору над Бюргенштоком буде діяти з 8 ранку 13 червня до 8 вечора 17 червня. Швейцарські військово-повітряні сили виконуватимуть патрулювання та спостереження. Рух повітряних суден буде обмежено для візуальних польотів (VFR), некомерційних польотів за приладами (IFR), а також для безпілотників.

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