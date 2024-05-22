Швейцария ограничит воздушное пространство в районе Бюргенштока на время Саммита мира

Федеральный совет Швейцарии одобрил временное ограничение использования воздушного пространства в районе Бюргенштока в связи с проведением саммита мира в Украине, который состоится здесь 15-16 июня. Об этом сообщили на сайте Федерального совета Швейцарии, пишет УНН.

Детали

Федеральный совет страны утвердил временные ограничения воздушного пространства в районе Бюргеншток, кантон Нидвальден, из-за Саммита мира, который запланирован на 15-16 июня. Швейцарские военно-воздушные силы будут патрулировать и наблюдать за воздушным пространством, а вооруженные силы будут сотрудничать с местными властями для обеспечения безопасности.

"Эта мера необходима для обеспечения безопасности международной конференции высокого уровня. Согласно международному праву, Швейцария обязана обеспечивать безопасность гостей, нуждающихся в особой защите " - говорится в пресс-релизе.

Ограничение воздушного пространства над Бюргенштоком будет действовать с 8 утра 13 июня до 8 вечера 17 июня. Швейцарские военно-воздушные силы будут выполнять патрулирование и наблюдение. Движение воздушных судов будет ограничено для визуальных полетов (VFR), некоммерческих полетов по приборам (IFR), а также для беспилотников.

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