Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих

Федеральный совет Швейцарии подтвердил выделение до 4000 военнослужащих в Нидвальдене для помощи кантональной полиции во время охраны Саммита мира, который состоится здесь 15-16 июня. Количество военных определили с учетом сложности местности и объема задач, в частности потребности в защите многочисленных объектов. Об этом сообщили на сайте Федерального совета Швейцарии, пишет УНН.

"Федеральный совет одобрил развертывание до 4000 военнослужащих для поддержки кантональной полиции в Нидвальдене. Вооруженные силы будут оказывать поддержку кантональной полиции, особенно в области защиты собственности, наблюдения, разведки и логистики, а также предоставлять Нидвальдену оборудование и транспортные средства. Эти меры будут дополнять меры безопасности, принятые властями кантонов, и не должны вызывать никаких дополнительных расходов для Конфедерации", - отмечается в пресс-релизе.

Они объясняют, что количество военнослужащих, которое будет задействовано, обусловлено сложностью территории и объемом задач, включая количество объектов, которые необходимо охранять.

Дополнение

Федеральный совет Швейцарии одобрил временное ограничение использования воздушного пространства в районе Бюргенштока в связи с проведением саммита мира.