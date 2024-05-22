Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  72273 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  95161 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  100594 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  80340 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118719 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115986 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119827 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113597 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104573 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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20 мая 2024, 12:30  •  228943 просмотра

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16 мая 2024, 08:19  •  393094 просмотра

Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

Президент Зеленский обсудил с канцлером Австрии Нетгеймером предстоящий мирный саммит в Швейцарии, сотрудничество между двумя странами, участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и расширение сотрудничества в области гуманитарного разминирования.

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Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

На Харьковском направлении количество боестолкновений возросло до восьми, в то время как еще один авиаудар врагом был нанесен по Волчанску.

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На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

Безумные идеи Гетманцева. Депутат предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею (видео)

Даниил Гетманцев, председатель налогового комитета Рады, предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею, утверждая, что это был бы справедливый способ определить, кто будет освобожден от призыва на военную службу.

Общество •   •  2800 просмотра
Безумные идеи Гетманцева. Депутат предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею (видео)

В Украине хотят усилить ответственность в сфере использования публичных средств. Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий штрафы за несвоевременную публикацию или обнародование ложной, неточной или неполной информации об использовании государственных средств должностными лицами.

Экономика •   •  2863 просмотра
В Украине хотят усилить ответственность в сфере использования публичных средств. Рада сделала первый шаг

Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях

Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском и Покровском направлениях, при этом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 22 боевых столкновения произошли на Купянском и 12 боевых столкновений продолжаются на Покровском направлении, в то время как еще шесть атак были отбиты.

Война •   •  2798 просмотра
Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях

В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы

В Киеве были завершены ремонтные работы на Дегтяревском путепроводе, включая замену всех конструкций, сохранение трамвайной линии и добавление современных элементов, таких как отдельный трамвайный путь, безбарьерный доступ, ограждения, велосипедные дорожки и ландшафтный дизайн.

Общество •   •  2823 просмотра
В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы

Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию

Австрийский нефтегазовый концерн OMV предупреждает, что, возможно, не может вовремя расплатиться с "газпромом" из-за решения Европейского суда, которое может привести к прекращению поставок российского газа в Австрию.

Новости Мира •   •  2454 просмотра
Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию

Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика

Украина экспортирует зерно в Мозамбик, но готова делиться и своим богатым опытом в агропромышленности. Мозамбик также может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки, сообщил Зеленский.

политика •   •  4803 просмотра
Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика

Бил женщин посреди улицы: в Днепре задержали мужчину

В Днепре задержали мужчину за избиение женщин посреди улицы.

Общество •   •  4686 просмотра
Бил женщин посреди улицы: в Днепре задержали мужчину

В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico

Государства- члены ЕС ведут сложные переговоры по новому пакету санкций против россии и беларуси, в связи с чем возникают споры по поводу возможного включения в санкции российского экспорта сжиженного природного газа.

Экономика •   •  5024 просмотра
В ЕС, на фоне споров, обсуждают санкции против россии – Politico