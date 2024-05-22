Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Стороны обсудили предстоящий саммит мира и развитие сотрудничества между двумя странами. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Поблагодарил его (Негаммера - ред.) за поддержку нашего саммита мира в Швейцарии – в частности, подтверждением своего участия и активной работой по привлечению других стран. (...) Обсудили участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и скоординировали будущие совместные мероприятия - говорится в заявлении главы государства.

Он также подчеркнул, что Киев высоко ценит вклад Австрии в гуманитарное разминирование украинских территорий и рассчитываем на расширение этого сотрудничества.

Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих

Напомним

Австрия открыла специальный кредитный фонд в размере 500 млн евро Для поддержки экспортных операций с Украиной в течение следующих пяти лет.