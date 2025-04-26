Премьер-министры Украины и Норвегии обсудили вопросы совместного производства оружия

Премьер-министры Украины и Норвегии Денис Шмыгаль и Йонас Гар Стьоре обсудили сотрудничество в экономической и оборонной сферах. Встреча состоялась на полях Spring Meetings в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы совместного производства оружия. Глава украинского правительства подчеркнул, что уже есть примеры успешного сотрудничества в этом направлении и страны стремятся развивать и расширять сотрудничество.

Рассчитываем на содействие Правительства Норвегии в поддержке компаний, заинтересованных инвестировать в Украину. Это инвестиция не только в украинскую обороноспособность, но и в безопасность всей Европы - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил важность поддержки нашего государства и выделение в этом году Норвегией 8 млрд долларов для Украины.

Преимущественное большинство этих средств направляется на военные нужды. За последние две недели было выделено 1,4 млрд долларов на артиллерийские боеприпасы и подготовку военных и два меньших пакета на укрепление системы здравоохранения и восстановление Украины - сообщил Глава Правительства.

Он подчеркнул, что Норвегия является и остается важным союзником нашего государства и поблагодарил за сопредседательство в Коалиции по морским возможностям, а также активное и эффективное участие в коалициях воздушных сил, ПВО/ПРО, дронов и РЭБ.

Также на встрече чиновников речь шла об экономическом сотрудничестве между двумя странами. Важной темой разговора стали усилия Украины для завершения войны.

Напомним

Украинский ВПК обеспечивает более 40% потребностей фронта, и до 2025 года планируется увеличение производства до 35 млрд долларов. Правительство разрабатывает программы поддержки производителей.

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