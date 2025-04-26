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Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський
25 квітня, 19:37 • 9000 перегляди

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Прем’єр-міністри України та Норвегії обговорили питання спільного виробництва зброї

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Прем’єр-міністри України та Норвегії обговорили співпрацю в економічній та оборонній сферах, приділивши особливу увагу спільному виробництву зброї. Норвегія виділила 8 млрд доларів на підтримку України.

Прем’єр-міністри України та Норвегії обговорили питання спільного виробництва зброї

Прем’єр-міністри України та Норвегії Денис Шмигаль і Йонас Гар Стьоре обговорили співробітництво в економічній та оборонній сферах. Зустріч відбулася на полях Spring Meetings у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

Деталі

Зазначається, що сторони розглянули питання спільного виробництва зброї. Глава українського Уряду підкреслив, що вже є приклади успішної співпраці в цьому напрямку й країни прагнуть розвивати та розширювати співробітництво.

Розраховуємо на сприяння Уряду Норвегії в підтримці компаній, які зацікавлені інвестувати в Україну. Це інвестиція не лише в українську обороноздатність, але й у безпеку всієї Європи

- наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також відзначив важливість підтримки нашої держави і виділення цього року Норвегією 8 млрд доларів для України.

Переважна більшість цих коштів спрямовується на військові потреби. За останні два тижні було виділено 1,4 млрд доларів на артилерійські боєприпаси і підготовку військових та два менших пакети на зміцнення системи охорони здоров’я і відбудову України

- повідомив Глава Уряду.

Він підкреслив, що Норвегія є і залишається важливим союзником нашої держави та подякував за співлідерство у Коаліції з морських спроможностей, а також активну й ефективну участь у коаліціях повітряних сил, ППО/ПРО, дронів та РЕБ.

Також на зустрічі урядовців йшлося економічне співробітництво між двома країнами. Важливою темою розмови стали зусилля України задля завершення війни.

Нагадаємо

Український ВПК забезпечує понад 40% потреб фронту, і до 2025 року планується збільшення виробництва до 35 млрд доларів. Уряд розробляє програми підтримки виробників.

Україна запропонувала угоду на закупівлю систем Patriot для захисту від атак25.04.25, 21:04 • 3680 переглядiв

Віта Зеленецька

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