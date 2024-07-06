Премьер-министр Словакии впервые появился на публике после покушения. Во время своего выступления на церемонии Дня святых Кирилла и Мефодия он поддержал визит Виктора Орбана в рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения, которое произошло в мае.

В пятницу он выступил на вечерней церемонии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, государственного праздника в Словакии. Фицо, который находился на лечении после четырех выстрелов с близкого расстояния, стоял на трибуне возле руин замка, которому более 11 веков.

В своем выступлении он высказался против прогрессивных идеологий и поддержал визит венгерского лидера Виктора Орбана в москву. Это было его первое публичное появление с момента покушения в середине мая.

Премьер Словакии Фицо в дальнейшем будет постоянно ощущать последствия ранения, но уже скоро может вернуться к работе