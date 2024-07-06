Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после того, как пережил покушение в мае, выступив на церемонии, где он поддержал визит венгерского лидера Виктора Орбана в москву и выступил против прогрессивных идеологий.
Премьер-министр Словакии впервые появился на публике после покушения. Во время своего выступления на церемонии Дня святых Кирилла и Мефодия он поддержал визит Виктора Орбана в рф. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения, которое произошло в мае.
В пятницу он выступил на вечерней церемонии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, государственного праздника в Словакии. Фицо, который находился на лечении после четырех выстрелов с близкого расстояния, стоял на трибуне возле руин замка, которому более 11 веков.
В своем выступлении он высказался против прогрессивных идеологий и поддержал визит венгерского лидера Виктора Орбана в москву. Это было его первое публичное появление с момента покушения в середине мая.
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