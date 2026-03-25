Премьер Дании Фредериксен подала в отставку королю после выборов
Киев • УНН
Метте Фредериксен подала королю заявление об отставке правительства из-за потери позиций коалиции. Ни один блок не получил большинства, что ведет к сложным переговорам.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду подала королю заявление об отставке своего правительства после того, как ее трехпартийная коалиция потерпела значительное поражение на выборах, говорится в заявлении королевского дворца, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Партии намерены начать потенциально сложные и длительные переговоры, чтобы определить, будет ли следующее правительство сформировано Фредериксен или другим лидером партии.
Как отмечает AP, выборы в Дании во вторник завершились безрезультатными результатами, что оставило будущее премьер-министра Метте Фредериксен неясным после кампании, которая сосредоточивалась на основных вопросах, а не на ее решении кризиса, связанного с амбициями президента США Дональда Трампа относительно Гренландии.
Официальные результаты показали, что левоцентристские социал-демократы (Social Democrats) премьер-министра Метте Фредериксен потеряли позиции по сравнению с последними выборами 2022 года, как и два ее партнера в уходящем в отставку правительстве.
Ни левые, ни правые блоки не получили большинства в парламенте. Это оставило опытного министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена, бывшего премьер-министра, в роли "серого кардинала", пишет издание.
Его центристская "Умеренная партия" (Moderate party), имеющая 14 законодателей в 179-местном парламенте, имеет возможность определить, сможет ли Фредериксен отбыть третий срок на посту руководителя страны Европейского Союза и НАТО.
Фредериксен сказала, что готова остаться на посту премьер-министра. "Мир неспокоен. Вокруг нас сильные ветры, - сказала она. - Дании нужно стабильное правительство, компетентное правительство. Мы готовы взять на себя инициативу".