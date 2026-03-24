Партия премьера Дании лидирует на выборах, но большинства нет
Киев • УНН
Социал-демократы Метте Фредериксен лидируют с 21% голосов согласно экзит-полам. Ни один блок не имеет большинства, поэтому судьбу коалиции решат центристы.
Социал-демократическая партия премьер-министра Дании Метте Фредериксен лидирует на парламентских выборах, однако не получает достаточной поддержки для формирования большинства. Об этом свидетельствуют экзит-полы после завершения голосования, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным телеканала TV2, партия Фредериксен набирает около 21% голосов. В то же время даже вместе с традиционными союзниками из левого лагеря этого недостаточно для формирования правительства.
Подобные результаты показывают и другие опросы, которые подтверждают отсутствие четкого большинства у какого-либо политического блока.
Возможные коалиции
Правый блок также не имеет необходимого количества мандатов. В такой ситуации ключевую роль может сыграть центристская партия "Умеренные" во главе с министром иностранных дел Ларсом Локке Расмуссеном.
Именно она может стать решающей силой в формировании коалиции.
Фредериксен, которая сейчас возглавляет межблоковое правительство, вероятно, попытается сохранить или расширить этот формат, чтобы получить третий срок.
Контекст выборов
Кампания проходила на фоне обострения отношений с США из-за заявлений Дональда Трампа относительно Гренландии, что вывело вопросы безопасности и внешней политики на первый план.
Несмотря на политическую неопределенность, аналитики ожидают, что результаты выборов не окажут значительного влияния на финансовые рынки.
