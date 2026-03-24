Партія прем’єрки Данії лідирує на виборах але більшості немає

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Соціал-демократи Метте Фредеріксен лідирують з 21% голосів згідно з екзит-полами. Жоден блок не має більшості, тому долю коаліції вирішать центристи.

Партія прем’єрки Данії лідирує на виборах але більшості немає

Соціал-демократична партія прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен лідирує на парламентських виборах, однак не отримує достатньої підтримки для формування більшості. Про це свідчать екзит-поли після завершення голосування, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними телеканалу TV2, партія Фредеріксен набирає близько 21% голосів. Водночас навіть разом із традиційними союзниками з лівого табору цього недостатньо для формування уряду.

Подібні результати показують і інші опитування, які підтверджують відсутність чіткої більшості у будь-якого політичного блоку.

Можливі коаліції

Правий блок також не має необхідної кількості мандатів. У такій ситуації ключову роль може відіграти центристська партія "Помірковані" на чолі з міністром закордонних справ Ларсом Локке Расмуссеном.

Саме вона може стати вирішальною силою у формуванні коаліції.

Фредеріксен, яка нині очолює міжблоковий уряд, імовірно, спробує зберегти або розширити цей формат, щоб отримати третій термін.

Контекст виборів

Кампанія проходила на тлі загострення відносин зі США через заяви Дональда Трампа щодо Гренландії, що вивело питання безпеки та зовнішньої політики на перший план.

Попри політичну невизначеність, аналітики очікують, що результати виборів не матимуть значного впливу на фінансові ринки.

Степан Гафтко

