У Данії проходять вибори на тлі суперечки зі США щодо Гренландії
Київ • УНН
У Данії триває голосування на загальних виборах після заяв Дональда Трампа щодо острова. Соціал-демократи Метте Фредеріксен лідирують в опитуваннях.
У Данії відбуваються загальні вибори, які проходять на тлі загострення відносин зі США через заяви президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Голосування може визначити подальший політичний курс країни в умовах зовнішнього тиску. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Виборчі дільниці відкриються о 8:00 і працюватимуть до 20:00, після чого очікуються результати екзит-полів.
Правляча Соціал-демократична партія прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен лідирує в опитуваннях. Дострокові вибори вона оголосила на тлі зростання підтримки після дипломатичної кризи, пов’язаної з Гренландією.
Ми вступаємо у складні роки
Вплив зовнішньої політики
Однією з ключових тем кампанії стала безпека та зовнішня політика. Питання Гренландії опинилося в центрі уваги після заяв Трампа про наміри щодо острова.
За словами прем’єрки, ця тема залишатиметься пріоритетом для нового уряду разом із питаннями енергетичної незалежності та нових міжнародних союзів.
Політичні перспективи
Попри лідерство в опитуваннях, результат виборів залишається відкритим через фрагментовану політичну систему.
Для формування уряду Фредеріксен потрібно буде забезпечити парламентську більшість – або через розширення коаліції, або повернення до лівого блоку.
У виборах беруть участь 12 партій, а також враховуються місця представників Гренландії та Фарерських островів.
