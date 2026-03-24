$43.820.1450.680.17
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0.6м/с
74%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Метте Фредеріксен
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Литва
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 13315 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 17443 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 15770 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 65483 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 66210 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Фільм
Серіали

У Данії проходять вибори на тлі суперечки зі США щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Данії триває голосування на загальних виборах після заяв Дональда Трампа щодо острова. Соціал-демократи Метте Фредеріксен лідирують в опитуваннях.

У Данії проходять вибори на тлі суперечки зі США щодо Гренландії

У Данії відбуваються загальні вибори, які проходять на тлі загострення відносин зі США через заяви президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Голосування може визначити подальший політичний курс країни в умовах зовнішнього тиску. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виборчі дільниці відкриються о 8:00 і працюватимуть до 20:00, після чого очікуються результати екзит-полів.

Правляча Соціал-демократична партія прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен лідирує в опитуваннях. Дострокові вибори вона оголосила на тлі зростання підтримки після дипломатичної кризи, пов’язаної з Гренландією.

Ми вступаємо у складні роки

– заявила Фредеріксен під час передвиборчих дебатів.

Вплив зовнішньої політики

Однією з ключових тем кампанії стала безпека та зовнішня політика. Питання Гренландії опинилося в центрі уваги після заяв Трампа про наміри щодо острова.

Розвідка Данії попередила про загрозу втручання рф та США у загальні вибори в березні28.02.26, 05:40 • 7849 переглядiв

За словами прем’єрки, ця тема залишатиметься пріоритетом для нового уряду разом із питаннями енергетичної незалежності та нових міжнародних союзів.

Політичні перспективи

Попри лідерство в опитуваннях, результат виборів залишається відкритим через фрагментовану політичну систему.

Для формування уряду Фредеріксен потрібно буде забезпечити парламентську більшість – або через розширення коаліції, або повернення до лівого блоку.

У виборах беруть участь 12 партій, а також враховуються місця представників Гренландії та Фарерських островів.

Прем'єр Данії Фредеріксен оголосила дострокові вибори після протистояння з погрозами США щодо Гренландії26.02.26, 16:33 • 3458 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Ґренландія
Метте Фредеріксен
Bloomberg
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки