В Дании проходят выборы на фоне спора с США по Гренландии
Киев • УНН
В Дании продолжается голосование на всеобщих выборах после заявлений Дональда Трампа относительно острова. Социал-демократы Метте Фредериксен лидируют в опросах.
В Дании проходят всеобщие выборы, которые проходят на фоне обострения отношений с США из-за заявлений президента Дональда Трампа относительно Гренландии. Голосование может определить дальнейший политический курс страны в условиях внешнего давления. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00, после чего ожидаются результаты экзит-полов.
Правящая Социал-демократическая партия премьер-министра Метте Фредериксен лидирует в опросах. Досрочные выборы она объявила на фоне роста поддержки после дипломатического кризиса, связанного с Гренландией.
Мы вступаем в сложные годы
Влияние внешней политики
Одной из ключевых тем кампании стала безопасность и внешняя политика. Вопрос Гренландии оказался в центре внимания после заявлений Трампа о намерениях относительно острова.
Разведка Дании предупредила об угрозе вмешательства РФ и США в всеобщие выборы в марте28.02.26, 05:40 • 7855 просмотров
По словам премьера, эта тема будет оставаться приоритетом для нового правительства вместе с вопросами энергетической независимости и новых международных союзов.
Политические перспективы
Несмотря на лидерство в опросах, результат выборов остается открытым из-за фрагментированной политической системы.
Для формирования правительства Фредериксен нужно будет обеспечить парламентское большинство – либо через расширение коалиции, либо возвращение к левому блоку.
В выборах принимают участие 12 партий, а также учитываются места представителей Гренландии и Фарерских островов.
Премьер Дании Фредериксен объявила досрочные выборы после противостояния с угрозами США по Гренландии26.02.26, 16:33 • 3460 просмотров