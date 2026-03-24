В Дании проходят выборы на фоне спора с США по Гренландии

23 марта, 19:55 • 14753 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 35581 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 30641 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 31140 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 29404 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 19115 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 37934 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41763 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33940 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 56789 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 18206 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo23 марта, 22:13 • 19200 просмотра
Звезда «Сверхъестественного» Керри Энн Флеминг умерла от рака – сколько лет было актрисе23 марта, 22:44 • 13118 просмотра
Лидер оппозиции Венгрии пообещал отстранить союзников Орбана в случае победы на выборах23 марта, 23:02 • 7794 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23 марта, 23:22 • 23143 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 26705 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 31902 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 31165 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 41875 просмотра
В Дании проходят выборы на фоне спора с США по Гренландии

Киев • УНН

 • 3150 просмотра

В Дании продолжается голосование на всеобщих выборах после заявлений Дональда Трампа относительно острова. Социал-демократы Метте Фредериксен лидируют в опросах.

В Дании проходят выборы на фоне спора с США по Гренландии

В Дании проходят всеобщие выборы, которые проходят на фоне обострения отношений с США из-за заявлений президента Дональда Трампа относительно Гренландии. Голосование может определить дальнейший политический курс страны в условиях внешнего давления. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00, после чего ожидаются результаты экзит-полов.

Правящая Социал-демократическая партия премьер-министра Метте Фредериксен лидирует в опросах. Досрочные выборы она объявила на фоне роста поддержки после дипломатического кризиса, связанного с Гренландией.

Мы вступаем в сложные годы

– заявила Фредериксен во время предвыборных дебатов.

Влияние внешней политики

Одной из ключевых тем кампании стала безопасность и внешняя политика. Вопрос Гренландии оказался в центре внимания после заявлений Трампа о намерениях относительно острова.

Разведка Дании предупредила об угрозе вмешательства РФ и США в всеобщие выборы в марте28.02.26, 05:40 • 7855 просмотров

По словам премьера, эта тема будет оставаться приоритетом для нового правительства вместе с вопросами энергетической независимости и новых международных союзов.

Политические перспективы

Несмотря на лидерство в опросах, результат выборов остается открытым из-за фрагментированной политической системы.

Для формирования правительства Фредериксен нужно будет обеспечить парламентское большинство – либо через расширение коалиции, либо возвращение к левому блоку.

В выборах принимают участие 12 партий, а также учитываются места представителей Гренландии и Фарерских островов.

Премьер Дании Фредериксен объявила досрочные выборы после противостояния с угрозами США по Гренландии26.02.26, 16:33 • 3460 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Гренландия
Метте Фредериксен
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты