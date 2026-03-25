Прем'єр Данії Фредеріксен подала у відставку королю після виборів

Київ • УНН

 • 3320 перегляди

Метте Фредеріксен подала королю заяву про відставку уряду через втрату позицій коаліції. Жоден блок не здобув більшості, що веде до складних переговорів.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у середу подала королю заяву про відставку свого уряду після того, як її трипартійна коаліція зазнала значної поразки на виборах, ідеться у заяві королівського палацу, пише УНН з посиланням Reuters.

Партії мають намір розпочати потенційно складні та тривалі переговори, щоб визначити, чи буде наступний уряд сформований Фредеріксен чи іншим лідером партії.

Партія прем’єрки Данії лідирує на виборах але більшості немає24.03.26, 23:27 • 6002 перегляди

Як зазначає AP, вибори в Данії у вівторок завершилися безрезультатними результатами, що залишило майбутнє прем'єр-міністра Метте Фредеріксен неясним після кампанії, яка зосереджувалася на основних питаннях, а не на її вирішенні кризи, пов'язаної з амбіціями президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Офіційні результати показали, що лівоцентристські соціал-демократи (Social Democrats) прем'єр-міністра Метте Фредеріксен втратили позиції порівняно з останніми виборами 2022 року, як і два її партнери в уряді, що йде у відставку.

Ні ліві, ні праві блоки не здобули більшості в парламенті. Це залишило досвідченого міністра закордонних справ країни Ларса Льокке Расмуссена, колишнього прем'єр-міністра, в ролі "сірого кардинала", пише видання.

Його центристська "Поміркована партія" (Moderate party), яка має 14 законодавців у 179-місному парламенті, має можливість визначити, чи зможе Фредеріксен відбути третій термін на посаді кермувальника країни Європейського Союзу та НАТО.

Фредеріксен сказала, що готова залишитися на посаді прем'єр-міністра. "Світ неспокійний. Навколо нас сильні вітри, - сказала вона. - Данії потрібен стабільний уряд, компетентний уряд. Ми готові взяти на себе ініціативу".

Юлія Шрамко

