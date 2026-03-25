Прем'єр Данії Фредеріксен подала у відставку королю після виборів
Київ • УНН
Метте Фредеріксен подала королю заяву про відставку уряду через втрату позицій коаліції. Жоден блок не здобув більшості, що веде до складних переговорів.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у середу подала королю заяву про відставку свого уряду після того, як її трипартійна коаліція зазнала значної поразки на виборах, ідеться у заяві королівського палацу, пише УНН з посиланням Reuters.
Деталі
Партії мають намір розпочати потенційно складні та тривалі переговори, щоб визначити, чи буде наступний уряд сформований Фредеріксен чи іншим лідером партії.
Як зазначає AP, вибори в Данії у вівторок завершилися безрезультатними результатами, що залишило майбутнє прем'єр-міністра Метте Фредеріксен неясним після кампанії, яка зосереджувалася на основних питаннях, а не на її вирішенні кризи, пов'язаної з амбіціями президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.
Офіційні результати показали, що лівоцентристські соціал-демократи (Social Democrats) прем'єр-міністра Метте Фредеріксен втратили позиції порівняно з останніми виборами 2022 року, як і два її партнери в уряді, що йде у відставку.
Ні ліві, ні праві блоки не здобули більшості в парламенті. Це залишило досвідченого міністра закордонних справ країни Ларса Льокке Расмуссена, колишнього прем'єр-міністра, в ролі "сірого кардинала", пише видання.
Його центристська "Поміркована партія" (Moderate party), яка має 14 законодавців у 179-місному парламенті, має можливість визначити, чи зможе Фредеріксен відбути третій термін на посаді кермувальника країни Європейського Союзу та НАТО.
Фредеріксен сказала, що готова залишитися на посаді прем'єр-міністра. "Світ неспокійний. Навколо нас сильні вітри, - сказала вона. - Данії потрібен стабільний уряд, компетентний уряд. Ми готові взяти на себе ініціативу".