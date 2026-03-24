Преимущественно сухо и до 19° тепла - прогноз погоды на сегодня

23 марта, 19:55 • 14745 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 35549 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 30618 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 31116 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 29380 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 19101 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 37917 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41761 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 33938 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 56788 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Популярные новости
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 18206 просмотра
В порту Приморск после атаки продолжают гореть нефтяные резервуарыVideo23 марта, 22:13 • 19200 просмотра
Звезда «Сверхъестественного» Керри Энн Флеминг умерла от рака – сколько лет было актрисе23 марта, 22:44 • 13118 просмотра
Лидер оппозиции Венгрии пообещал отстранить союзников Орбана в случае победы на выборах23 марта, 23:02 • 7794 просмотра
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине23 марта, 23:22 • 23143 просмотра
публикации
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto23 марта, 18:21 • 26697 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы23 марта, 15:00 • 31895 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов23 марта, 14:11 • 31159 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 37917 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое времяPhoto23 марта, 11:17 • 41870 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 18276 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 18975 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 17257 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 66901 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 67544 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Отопление

Преимущественно сухо и до 19° тепла - прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 2302 просмотра

В Украине 24 марта ожидается теплая погода без осадков с температурой до +19 градусов. В Киеве днем столбики термометров поднимутся до 14 тепла.

Теплая и преимущественно сухая погода ожидается сегодня по Украине, днем местами потеплеет до +19 градусов, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, в Украине 24 марта переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге страны 1-6° тепла; днем 11-16° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 19°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

Погода в столичном регионе

На территории Киевской области и Киева переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла.

Дополнение

В целом 24-27 марта в Украине давление постепенно будет снижаться, однако погоду большинства областей еще будет формировать поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидаем, лишь на юго-востоке страны будет ощущаться влияние области пониженного давления с Черного моря, что обусловит там местами небольшой дождь.

Северо-восточный ветер будет нести прохладный воздух, в котором ночью местами будет подмораживать, за исключением южной части, где ожидают плюсовую температуру, на которую 26 марта уже рассчитывают повсюду в стране. Днем прогнозируется постепенное нарастание тепла до 11-19°.

Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели22.03.26, 18:43 • 68170 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Одесская область
Закарпатская область
Карпатские горы
Черное море
Украина
Киев