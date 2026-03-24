Преимущественно сухо и до 19° тепла - прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 24 марта ожидается теплая погода без осадков с температурой до +19 градусов. В Киеве днем столбики термометров поднимутся до 14 тепла.
Теплая и преимущественно сухая погода ожидается сегодня по Украине, днем местами потеплеет до +19 градусов, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, в Украине 24 марта переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге страны 1-6° тепла; днем 11-16° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 19°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.
Погода в столичном регионе
На территории Киевской области и Киева переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла.
Дополнение
В целом 24-27 марта в Украине давление постепенно будет снижаться, однако погоду большинства областей еще будет формировать поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидаем, лишь на юго-востоке страны будет ощущаться влияние области пониженного давления с Черного моря, что обусловит там местами небольшой дождь.
Северо-восточный ветер будет нести прохладный воздух, в котором ночью местами будет подмораживать, за исключением южной части, где ожидают плюсовую температуру, на которую 26 марта уже рассчитывают повсюду в стране. Днем прогнозируется постепенное нарастание тепла до 11-19°.
