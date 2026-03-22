Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Киев • УНН
В Украине в начале недели ночи будут прохладными и даже морозными, а днем столбик термометра достигнет 15° тепла, лишь на востоке и юге возможен небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В последующие трое суток без осадков, лишь 24-25 марта на юге и востоке страны временами небольшой и умеренный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге и востоке преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с
В Укргидрометцентре добавили, что температура ночью ожидается от 3° тепла до 2° мороза, в южной части, в среду в Украине 0-7° тепла; днем 8-15° тепла.
