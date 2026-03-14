В Украине немного похолодает: прогноз погоды от Гидрометцентра

В субботу, 14 марта, на большей части территории Украины будет малооблачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в субботу ни в одном из регионов Украины не ожидается.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны до 17° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 14 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +11°...+13°.

