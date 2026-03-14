В Украине немного похолодает: прогноз погоды от Гидрометцентра
Киев • УНН
14 марта в Украине ожидается малооблачная погода без осадков с температурой до +17°. В Киеве воздух прогреется до 13 градусов тепла.
В субботу, 14 марта, на большей части территории Украины будет малооблачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в субботу ни в одном из регионов Украины не ожидается.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны до 17°
В Киеве и области 14 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +11°...+13°.
