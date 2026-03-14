В Україні дещо похолоднішає: прогноз погоди від Гідрометцентру
Київ • УНН
14 березня в Україні очікується малохмарна погода без опадів з температурою до +17°. У Києві повітря прогріється до 13 градусів тепла.
У суботу, 14 березня, на більшій частині території України буде малохмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у суботу в жодному з регіонів України не очікується.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вдень 8-13° тепла, на крайньому заході країни до 17°
У Києві та області 14 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +11°...+13°.
