Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня

В Україні на початку тижня ночі будуть прохолодними і навіть морозними, а вдень стовпчик термометра сягне 15° тепла, лише на сході та півдні можливий невеликий дощ, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні три доби без опадів, лише 24-25 березня на півдні та сході країни часом невеликий та помірний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та сході переважно північно-східний, 5-12 м/с