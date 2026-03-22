Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Київ • УНН
На початку тижня очікуються нічні морози до 2 градусів та денне тепло до 15 градусів. На півдні та сході пройдуть невеликі дощі при слабкому вітрі.
В Україні на початку тижня ночі будуть прохолодними і навіть морозними, а вдень стовпчик термометра сягне 15° тепла, лише на сході та півдні можливий невеликий дощ, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У наступні три доби без опадів, лише 24-25 березня на півдні та сході країни часом невеликий та помірний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та сході переважно північно-східний, 5-12 м/с
В Укргідрометцентрі додали, що температура вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, у південній частині, у середу в Україні 0-7° тепла; вдень 8-15° тепла.
В Україні дещо похолоднішає: прогноз погоди від Гідрометцентру14.03.26, 06:59 • 4178 переглядiв