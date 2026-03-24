Переважно сухо і до 19° тепла - прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 24 березня очікується тепла погода без опадів з температурою до +19 градусів. У Києві вдень стовпчики термометрів піднімуться до 14 тепла.
Тепла і переважно суха погода очікується сьогодні по Україні, вдень місцями потепліє до +19 градусів, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, в Україні 24 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні країни 1-6° тепла; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та Одещині до 19°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.
Погода у столичному регіоні
На території Київщини та Києва мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла.
Доповнення
Загалом 24-27 березня в Україні тиск поступово знижуватиметься, однак погоду більшості областей ще формуватиме поле підвищеного тиску, тому опадів не чекаємо, лише на південному сході країни відчуватиметься вплив області зниженого тиску з Чорного моря, що зумовить там місцями невеликий дощ.
Північно-східний вітер нестиме прохолодне повітря, у якому вночі місцями підморожуватиме, за винятком південної частини, де очікують плюсову температуру, на яку 26 березня вже розраховують повсюди в країні. Удень прогнозується поступове наростання тепла до 11-19°.
