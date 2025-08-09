$41.460.15
8 августа, 15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 102696 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 105777 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 63488 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 122569 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 69664 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 51136 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37371 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 102059 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26221 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Представитель демократов может возглавить ключевой энергетический орган по решению Трампа

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Президент Трамп планирует назначить Дэвида Рознера, демократа, главой Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC). Этот шаг поставит демократа во главе агентства, принимающего ключевые решения по экспорту газа и электросетям.

Представитель демократов может возглавить ключевой энергетический орган по решению Трампа

Президент Дональд Трамп готовится назначить Дэвида Рознера главой Федеральной энергетической регулирующей комиссии (FERC), которая принимает ключевые решения относительно терминалов для экспорта природного газа и линий электропередач. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот шаг, о котором сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности до официального объявления, будет означать, что во главе агентства, которое играет центральную роль в планах Трампа по продвижению американской нефти, газа и угля, окажется демократ.

Рознер был назначен в комиссию бывшим президентом Джо Байденом. Ранее он работал помощником сенатора Джо Манчина — демократа, который стал независимым и представлял Западную Вирджинию, активно отстаивая интересы газовой и угольной промышленности в Сенате до своего ухода из Конгресса в январе. По словам чиновника, Рознер считается поддерживающим приоритеты президента.

В первую каденцию Трампа FERC стала политическим полем боя, когда его назначенцы пытались (безуспешно) продвигать политику в пользу электростанций, работающих на газе и угле. Хотя эти усилия продолжаются, бум дата-центров создал новый спрос на природный газ и другие дешевые источники энергии. В прошлом месяце ежегодная продажа электроэнергии на крупнейшей электросети США достигла рекордных $16,1 миллиарда, что подчеркивает растущую потребность в мегаваттах для обеспечения работы искусственного интеллекта.

Запланированное повышение Рознера, о котором ранее сообщал Axios, предполагает, что он займет должность главы, которую только что покинул республиканец Марк Кристи.

Ольга Розгон

