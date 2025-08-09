Представитель демократов может возглавить ключевой энергетический орган по решению Трампа

Президент Дональд Трамп готовится назначить Дэвида Рознера главой Федеральной энергетической регулирующей комиссии (FERC), которая принимает ключевые решения относительно терминалов для экспорта природного газа и линий электропередач. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот шаг, о котором сообщил представитель Белого дома на условиях анонимности до официального объявления, будет означать, что во главе агентства, которое играет центральную роль в планах Трампа по продвижению американской нефти, газа и угля, окажется демократ.

Рознер был назначен в комиссию бывшим президентом Джо Байденом. Ранее он работал помощником сенатора Джо Манчина — демократа, который стал независимым и представлял Западную Вирджинию, активно отстаивая интересы газовой и угольной промышленности в Сенате до своего ухода из Конгресса в январе. По словам чиновника, Рознер считается поддерживающим приоритеты президента.

В первую каденцию Трампа FERC стала политическим полем боя, когда его назначенцы пытались (безуспешно) продвигать политику в пользу электростанций, работающих на газе и угле. Хотя эти усилия продолжаются, бум дата-центров создал новый спрос на природный газ и другие дешевые источники энергии. В прошлом месяце ежегодная продажа электроэнергии на крупнейшей электросети США достигла рекордных $16,1 миллиарда, что подчеркивает растущую потребность в мегаваттах для обеспечения работы искусственного интеллекта.

Запланированное повышение Рознера, о котором ранее сообщал Axios, предполагает, что он займет должность главы, которую только что покинул республиканец Марк Кристи.

