Представник демократів може очолити ключовий енергетичний орган за рішенням Трампа
Київ • УНН
Президент Трамп планує призначити Девіда Рознера, демократа, головою Федеральної енергетичної регуляторної комісії (FERC). Цей крок поставить демократа на чолі агентства, що приймає ключові рішення щодо експорту газу та електромереж.
Президент Дональд Трамп готується призначити Девіда Рознера головою Федеральної енергетичної регуляторної комісії (FERC), яка ухвалює ключові рішення щодо терміналів для експорту природного газу та ліній електропередач. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Цей крок, про який повідомив представник Білого дому на умовах анонімності до офіційного оголошення, означатиме, що на чолі агентства, яке відіграє центральну роль у планах Трампа щодо просування американської нафти, газу та вугілля, опиниться демократ.
Рознера було призначено до комісії колишнім президентом Джо Байденом. Раніше він працював помічником сенатора Джо Манчіна — демократа, який став незалежним і представляв Західну Вірджинію, активно відстоюючи інтереси газової та вугільної промисловості в Сенаті до свого виходу з Конгресу в січні. За словами посадовця, Рознер вважається таким, що підтримує пріоритети президента.
У першу каденцію Трампа FERC стала політичним полем бою, коли його призначенці намагалися (безуспішно) просувати політику на користь електростанцій, що працюють на газі та вугіллі. Хоча ці зусилля тривають, бум дата-центрів створив новий попит на природний газ та інші дешеві джерела енергії. Минулого місяця щорічний продаж електроенергії на найбільшій електромережі США досяг рекордних $16,1 мільярда, що підкреслює зростаючу потребу в мегаватах для забезпечення роботи штучного інтелекту.
Заплановане підвищення Рознера, про яке раніше повідомляв Axios, передбачає, що він обійме посаду голови, яку щойно залишив республіканець Марк Крісті.
