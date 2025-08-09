Представник демократів може очолити ключовий енергетичний орган за рішенням Трампа

$41.460.15
48.280.01
ukenru
8 серпня, 15:03 • 25056 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 105646 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 107472 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 64449 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 123381 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 70013 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 51365 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 37451 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 102788 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26247 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
71%
754мм
Популярнi новини
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдетьсяPhoto8 серпня, 17:21 • 20476 перегляди
"Війну розпочала росія": активісти вийшли на протест у Тбілісі після заяв прем'єра Кобахідзе про серпневу війну8 серпня, 17:22 • 7966 перегляди
Як отримати компенсацію за знищене житло в зоні бойових дій: покрокова інструкція8 серпня, 17:47 • 3924 перегляди
путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу - WSJ 22:18 • 10972 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці22:42 • 12125 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 105674 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 80838 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 107485 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 132902 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 102794 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Азербайджан
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 132905 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 167104 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 181249 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 186551 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 174999 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
Fox News
COVID-19
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

Представник демократів може очолити ключовий енергетичний орган за рішенням Трампа

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Президент Трамп планує призначити Девіда Рознера, демократа, головою Федеральної енергетичної регуляторної комісії (FERC). Цей крок поставить демократа на чолі агентства, що приймає ключові рішення щодо експорту газу та електромереж.

Представник демократів може очолити ключовий енергетичний орган за рішенням Трампа

Президент Дональд Трамп готується призначити Девіда Рознера головою Федеральної енергетичної регуляторної комісії (FERC), яка ухвалює ключові рішення щодо терміналів для експорту природного газу та ліній електропередач. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Цей крок, про який повідомив представник Білого дому на умовах анонімності до офіційного оголошення, означатиме, що на чолі агентства, яке відіграє центральну роль у планах Трампа щодо просування американської нафти, газу та вугілля, опиниться демократ.

Рознера було призначено до комісії колишнім президентом Джо Байденом. Раніше він працював помічником сенатора Джо Манчіна — демократа, який став незалежним і представляв Західну Вірджинію, активно відстоюючи інтереси газової та вугільної промисловості в Сенаті до свого виходу з Конгресу в січні. За словами посадовця, Рознер вважається таким, що підтримує пріоритети президента.

Трамп заявив про можливий обмін територіями між Україною та росією09.08.25, 00:10 • 2660 переглядiв

У першу каденцію Трампа FERC стала політичним полем бою, коли його призначенці намагалися (безуспішно) просувати політику на користь електростанцій, що працюють на газі та вугіллі. Хоча ці зусилля тривають, бум дата-центрів створив новий попит на природний газ та інші дешеві джерела енергії. Минулого місяця щорічний продаж електроенергії на найбільшій електромережі США досяг рекордних $16,1 мільярда, що підкреслює зростаючу потребу в мегаватах для забезпечення роботи штучного інтелекту.

Заплановане підвищення Рознера, про яке раніше повідомляв Axios, передбачає, що він обійме посаду голови, яку щойно залишив республіканець Марк Крісті.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці09.08.25, 01:42 • 12232 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Західна Вірджинія
Конгрес США
Білий дім
Bloomberg
Джо Менчин
Дональд Трамп
Джо Байден