Праздничный ИИ-контент как инструмент влияния: ЦПД раскрыл очередную схему дезинформации РФ в ТикТок

Центр противодействия дезинформации фиксирует новую тактику российских фейков в TikTok - массовую регистрацию аккаунтов накануне рождественско-новогодних праздников, наполненных эмоциональным и "юмористическим" ИИ-контентом для быстрого наращивания охватов. Об этом со ссылкой на информацию ЦПД сообщает УНН.

Подробности

На первом этапе такие профили публикуют реалистичные видео, созданные с помощью ИИ на новогоднюю и рождественскую тематику якобы от имени "обычных людей": праздничные песни, "семейные" застолья, приготовление блюд, теплые сцены с детьми и животными. Такой контент апеллирует к эмоциям и уюту, формируя ощущение доверия и "своего круга".

Однако, как только набирается аудитория, аккаунты постепенно меняют тематику и начинают продвигать манипулятивные нарративы. Основные направления - подрыв мобилизационного процесса, дискредитация погибших защитников Украины, навязывание чувства уныния и несправедливости.

Это спланированная информационная операция РФ, направленная на долговременное формирование доверия к фейковым источникам с последующим продвижением враждебных нарративов. Центр ранее сообщал, что Россия системно использует ИИ и "псевдобытовой" контент в соцсетях для дестабилизации украинского информационного пространства и поощрения насилия в отношении военнослужащих - говорится в сообщении.

Напомним

Центр противодействия дезинформации сообщил о подготовке Кремля к полной блокировке YouTube. Это решение является частью системной цифровой изоляции и попыткой установить полный контроль над информацией в России.