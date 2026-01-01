Праздничный ИИ-контент как инструмент влияния: ЦПД раскрыл очередную схему дезинформации РФ в ТикТок

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 11870 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 13941 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 14476 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 14203 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 91628 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 105458 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 39971 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38575 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33973 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27552 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год
1 января, 05:48 • 17496 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго
1 января, 07:47 • 17048 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном
1 января, 08:01 • 65777 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго
1 января, 08:05 • 15008 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствия
1 января, 08:12 • 12252 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
11:39 • 12474 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 91645 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 54618 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
30 декабря, 11:23 • 89998 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
30 декабря, 10:14 • 87743 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Италия
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
12:15 • 7068 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07 • 21663 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00 • 23317 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46 • 54638 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
31 декабря, 15:46 • 23565 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
Truth Social

Праздничный ИИ-контент как инструмент влияния: ЦПД раскрыл очередную схему дезинформации РФ в ТикТок

Киев • УНН

 24 просмотра

Центр противодействия дезинформации выявил новую тактику РФ в TikTok: массовая регистрация аккаунтов перед праздниками с эмоциональным ИИ-контентом. После набора аудитории профили меняют тематику, продвигая манипулятивные нарративы.

Праздничный ИИ-контент как инструмент влияния: ЦПД раскрыл очередную схему дезинформации РФ в ТикТок

Центр противодействия дезинформации фиксирует новую тактику российских фейков в TikTok - массовую регистрацию аккаунтов накануне рождественско-новогодних праздников, наполненных эмоциональным и "юмористическим" ИИ-контентом для быстрого наращивания охватов. Об этом со ссылкой на информацию ЦПД сообщает УНН.

Подробности

На первом этапе такие профили публикуют реалистичные видео, созданные с помощью ИИ на новогоднюю и рождественскую тематику якобы от имени "обычных людей": праздничные песни, "семейные" застолья, приготовление блюд, теплые сцены с детьми и животными. Такой контент апеллирует к эмоциям и уюту, формируя ощущение доверия и "своего круга".

Однако, как только набирается аудитория, аккаунты постепенно меняют тематику и начинают продвигать манипулятивные нарративы. Основные направления - подрыв мобилизационного процесса, дискредитация погибших защитников Украины, навязывание чувства уныния и несправедливости.

Это спланированная информационная операция РФ, направленная на долговременное формирование доверия к фейковым источникам с последующим продвижением враждебных нарративов. Центр ранее сообщал, что Россия системно использует ИИ и "псевдобытовой" контент в соцсетях для дестабилизации украинского информационного пространства и поощрения насилия в отношении военнослужащих

- говорится в сообщении.

Напомним

Центр противодействия дезинформации сообщил о подготовке Кремля к полной блокировке YouTube. Это решение является частью системной цифровой изоляции и попыткой установить полный контроль над информацией в России.

Алла Киосак

ОбществоМультимедиа
Новый год
российская пропаганда
Животные
Социальная сеть
Мобилизация
Война в Украине
ТикТок
Украина
YouTube