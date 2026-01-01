Святковий ШІ-контент як інструмент впливу: ЦПД розкрив чергову схему дезінформації рф у ТікТок

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 11874 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 13947 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 14482 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 14209 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 91645 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 105466 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 39971 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38576 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33973 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27552 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.1м/с
78%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 17495 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 17047 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 65776 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 15007 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 12252 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 12476 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 91647 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 54618 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 89998 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 87744 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Італія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 7050 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 21654 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 23310 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 54618 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 23558 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
Truth Social

Святковий ШІ-контент як інструмент впливу: ЦПД розкрив чергову схему дезінформації рф у ТікТок

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Центр протидії дезінформації виявив нову тактику рф у TikTok: масова реєстрація акаунтів перед святами з емоційним ШІ-контентом. Після набору аудиторії профілі змінюють тематику, просуваючи маніпулятивні наративи.

Святковий ШІ-контент як інструмент впливу: ЦПД розкрив чергову схему дезінформації рф у ТікТок

Центр протидії дезінформації фіксує нову тактику російських фейків у TikTok - масову реєстрацію акаунтів напередодні різдвяно-новорічних свят, наповнених емоційним і "гумористичним" ШІ-контентом для швидкого нарощування охоплень. Про це з посиланням на інформацію ЦПД повідомляє УНН.

Деталі

На першому етапі такі профілі публікують реалістичні відео, створені за допомогою ШІ на новорічну та різдвяну тематику нібито від імені "звичайних людей": святкові пісні, "сімейні" застілля, приготування страв, теплі сцени з дітьми і тваринами. Такий контент апелює до емоцій та затишку, формуючи відчуття довіри й "свого кола".

Однак, як тільки набирається аудиторія, то акаунти поступово змінюють тематику й починають просувати маніпулятивні наративи. Основні напрями - підрив мобілізаційного процесу, дискредитація загиблих захисників України, нав’язування відчуття зневіри та несправедливості.

Це спланована інформаційна операція рф, спрямована на довготривале формування довіри до фейкових джерел із подальшим просуванням ворожих наративів. Центр раніше повідомляв, що росія системно використовує ШІ та "псевдопобутовий" контент у соцмережах для дестабілізації українського інформаційного простору і заохочення насилля до військовослужбовців

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації повідомив про підготовку кремля до повного блокування YouTube. Це рішення є частиною системної цифрової ізоляції та спробою встановити повний контроль над інформацією в росії.

Алла Кіосак

СуспільствоМультимедіа
Новий рік
російська пропаганда
Тварини
Соціальна мережа
Мобілізація
Війна в Україні
TikTok
Україна
YouTube