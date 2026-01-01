Святковий ШІ-контент як інструмент впливу: ЦПД розкрив чергову схему дезінформації рф у ТікТок

Центр протидії дезінформації фіксує нову тактику російських фейків у TikTok - масову реєстрацію акаунтів напередодні різдвяно-новорічних свят, наповнених емоційним і "гумористичним" ШІ-контентом для швидкого нарощування охоплень. Про це з посиланням на інформацію ЦПД повідомляє УНН.

Деталі

На першому етапі такі профілі публікують реалістичні відео, створені за допомогою ШІ на новорічну та різдвяну тематику нібито від імені "звичайних людей": святкові пісні, "сімейні" застілля, приготування страв, теплі сцени з дітьми і тваринами. Такий контент апелює до емоцій та затишку, формуючи відчуття довіри й "свого кола".

Однак, як тільки набирається аудиторія, то акаунти поступово змінюють тематику й починають просувати маніпулятивні наративи. Основні напрями - підрив мобілізаційного процесу, дискредитація загиблих захисників України, нав’язування відчуття зневіри та несправедливості.

Це спланована інформаційна операція рф, спрямована на довготривале формування довіри до фейкових джерел із подальшим просуванням ворожих наративів. Центр раніше повідомляв, що росія системно використовує ШІ та "псевдопобутовий" контент у соцмережах для дестабілізації українського інформаційного простору і заохочення насилля до військовослужбовців - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації повідомив про підготовку кремля до повного блокування YouTube. Це рішення є частиною системної цифрової ізоляції та спробою встановити повний контроль над інформацією в росії.