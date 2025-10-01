Правительство упростило службу и усилило поддержку военных в День защитников и защитниц - Свириденко
Киев • УНН
Правительство Украины приняло решение об упрощении перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией, компенсации расходов на возвращение раненых из-за границы и освобождении от налогообложения повторного ввоза комплектующих для производителей оружия.
Сегодня, 1 октября, правительство приняло решения, которые облегчают перевод между ВСУ и Нацгвардией, обеспечивают компенсацию расходов на возвращение раненых из-за границы и открывают возможности для сотрудничества с НАТО через центр JATEC в Польше, пишет УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Подробности
В частности, она отметила упрощенную процедуру перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией.
Раньше можно было переходить только между частями в пределах одной структуры. Теперь военные смогут подать электронный рапорт через приложение Армия+, чтобы сменить место службы между Вооруженными Силами и Нацгвардией
Также по их словам:
- установлены четкие сроки рассмотрения для всех переводов, командир воинской части должен отреагировать на приказ в течение 3 суток;
- кадровый центр ВСУ в течение 5 дней рассматривает обоснованные ходатайства командира об отмене перевода.
Решение дает военным больше возможностей реализовать свой профессиональный потенциал
Также Свириденко подчеркнула, что защитники, проходившие лечение за границей, получат от государства компенсацию на дорогу домой. Расходы на это уже предусмотрены в проекте Госбюджета.
Повторный ввоз комплектующих для производителей оружия теперь не облагается налогом, если при выполнении госконтрактов комплектующие были уничтожены. Правительство приняло решение освободить от уплаты пошлины и НДС на комплектующие, которые производитель ввозит повторно для выполнения государственных контрактов. В таком случае предприятие может ввезти аналогичные составляющие в объеме, не превышающем уничтоженного, без налогообложения НДС. Эти потери должны быть подтверждены
Также для таких случаев поменяли правила отчетности на таможне. Также определен порядок командировки украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще. Это решение, по словам Свириденко, открывает возможность для развития совместных проектов с НАТО и повышения взаимосовместимости армий.
