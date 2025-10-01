Правительство упростило службу и усилило поддержку военных в День защитников и защитниц - Свириденко

Сегодня, 1 октября, правительство приняло решения, которые облегчают перевод между ВСУ и Нацгвардией, обеспечивают компенсацию расходов на возвращение раненых из-за границы и открывают возможности для сотрудничества с НАТО через центр JATEC в Польше, пишет УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Подробности

В частности, она отметила упрощенную процедуру перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией.

Раньше можно было переходить только между частями в пределах одной структуры. Теперь военные смогут подать электронный рапорт через приложение Армия+, чтобы сменить место службы между Вооруженными Силами и Нацгвардией - написала Свириденко.

Также по их словам:

установлены четкие сроки рассмотрения для всех переводов, командир воинской части должен отреагировать на приказ в течение 3 суток;

кадровый центр ВСУ в течение 5 дней рассматривает обоснованные ходатайства командира об отмене перевода.

Решение дает военным больше возможностей реализовать свой профессиональный потенциал - подчеркнула премьер.

Также Свириденко подчеркнула, что защитники, проходившие лечение за границей, получат от государства компенсацию на дорогу домой. Расходы на это уже предусмотрены в проекте Госбюджета.

Повторный ввоз комплектующих для производителей оружия теперь не облагается налогом, если при выполнении госконтрактов комплектующие были уничтожены. Правительство приняло решение освободить от уплаты пошлины и НДС на комплектующие, которые производитель ввозит повторно для выполнения государственных контрактов. В таком случае предприятие может ввезти аналогичные составляющие в объеме, не превышающем уничтоженного, без налогообложения НДС. Эти потери должны быть подтверждены - добавила чиновница.

Также для таких случаев поменяли правила отчетности на таможне. Также определен порядок командировки украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще. Это решение, по словам Свириденко, открывает возможность для развития совместных проектов с НАТО и повышения взаимосовместимости армий.

