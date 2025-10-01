Правительство упростило службу и усилило поддержку военных в День защитников и защитниц - Свириденко

$41.140.18
48.300.14
ukenru
17:49 • 6788 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
17:21 • 10172 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
15:19 • 19162 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 17273 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 31921 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 22801 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 21240 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54261 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41161 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31930 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
86%
757мм
Популярные новости
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 32761 просмотра
Комитет ВР предлагает увеличить прожиточный минимум до 8196 грн в 2026 году1 октября, 10:32 • 11881 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 27175 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 22423 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 19539 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 19142 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 19725 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 31907 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 22603 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 27354 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Денис Шмыгаль
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 32907 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 44291 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 28187 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 31489 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 41391 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер

Правительство упростило службу и усилило поддержку военных в День защитников и защитниц - Свириденко

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Правительство Украины приняло решение об упрощении перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией, компенсации расходов на возвращение раненых из-за границы и освобождении от налогообложения повторного ввоза комплектующих для производителей оружия.

Правительство упростило службу и усилило поддержку военных в День защитников и защитниц - Свириденко

Сегодня, 1 октября, правительство приняло решения, которые облегчают перевод между ВСУ и Нацгвардией, обеспечивают компенсацию расходов на возвращение раненых из-за границы и открывают возможности для сотрудничества с НАТО через центр JATEC в Польше, пишет УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Подробности

В частности, она отметила упрощенную процедуру перевода военнослужащих между ВСУ и Нацгвардией. 

Раньше можно было переходить только между частями в пределах одной структуры. Теперь военные смогут подать электронный рапорт через приложение Армия+, чтобы сменить место службы между Вооруженными Силами и Нацгвардией

- написала Свириденко.

Также по их словам:

  • установлены четкие сроки рассмотрения для всех переводов, командир воинской части должен отреагировать на приказ в течение 3 суток;
    • кадровый центр ВСУ в течение 5 дней рассматривает обоснованные ходатайства командира об отмене перевода.

      Решение дает военным больше возможностей реализовать свой профессиональный потенциал

      - подчеркнула премьер.

      Также Свириденко подчеркнула, что защитники, проходившие лечение за границей, получат от государства компенсацию на дорогу домой. Расходы на это уже предусмотрены в проекте Госбюджета.  

      Повторный ввоз комплектующих для производителей оружия теперь не облагается налогом, если при выполнении госконтрактов комплектующие были уничтожены. Правительство приняло решение освободить от уплаты пошлины и НДС на комплектующие, которые производитель ввозит повторно для выполнения государственных контрактов. В таком случае предприятие может ввезти аналогичные составляющие в объеме, не превышающем уничтоженного, без налогообложения НДС. Эти потери должны быть подтверждены

      - добавила чиновница.

      Также для таких случаев поменяли правила отчетности на таможне. Также определен порядок командировки украинских военных в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском Быдгоще. Это решение, по словам Свириденко, открывает возможность для развития совместных проектов с НАТО и повышения взаимосовместимости армий.

      Украина привлекла 170 миллионов евро на жилищные программы от Банка развития Совета Европы: куда пойдут средства01.10.25, 19:01 • 1720 просмотров

      Алена Уткина

      Политика
      Юлия Свириденко
      Национальная гвардия Украины
      НАТО
      Вооруженные силы Украины
      Украина
      Польша