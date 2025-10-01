$41.140.18
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 11236 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 20385 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 17934 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 32896 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 22987 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 21373 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54294 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41188 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31963 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Меню
Уряд спростив службу та посилив підтримку військових у День захисників і захисниць - Свириденко

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Уряд України ухвалив рішення щодо спрощення переведення військовослужбовців між ЗСУ та Нацгвардією, компенсації витрат на повернення поранених з-за кордону та звільнення від оподаткування повторного ввезення комплектуючих для виробників зброї.

Уряд спростив службу та посилив підтримку військових у День захисників і захисниць - Свириденко

Сьогодні, 1 жовтня, уряд ухвалив рішення, які полегшують переведення між ЗСУ та Нацгвардією, забезпечують компенсацію витрат на повернення поранених із-за кордону та відкривають можливості для співпраці з НАТО через центр JATEC у Польщі, пише УНН із посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Деталі

Зокрема вона наголосила на спрощеній процедурі переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією. 

Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури. Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією

- написала Свириденко.

Також за їх словами:

  • встановлено чіткі терміни розгляду для всіх переведенькомандир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;
    • кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.

      Рішення дає військовим більше можливостей реалізувати свій професійний потенціал

      - наголосила прем'єр.

      Також Свириденко наголосила, що захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Видатки на це вже передбачені в проєкті Держбюджету.  

      Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковується, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені. Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені

      - додала посадовиця.

      Також для таких випадків поміняли правила звітування на митниці.Також визначено порядок відрядження українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі. Це рішення за словами Свириденко відкриває можливість для розвитку спільних проєктів із НАТО та підвищення взаємосумісності армій.

      Україна залучила 170 мільйонів євро на житлові програми від Банку розвитку Ради Європи: куди підуть кошти01.10.25, 19:01 • 1786 переглядiв

      Альона Уткіна

      Політика
      Юлія Свириденко
      Національна гвардія України
      НАТО
      Збройні сили України
      Україна
      Польща