Уряд спростив службу та посилив підтримку військових у День захисників і захисниць - Свириденко

Сьогодні, 1 жовтня, уряд ухвалив рішення, які полегшують переведення між ЗСУ та Нацгвардією, забезпечують компенсацію витрат на повернення поранених із-за кордону та відкривають можливості для співпраці з НАТО через центр JATEC у Польщі, пише УНН із посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Зокрема вона наголосила на спрощеній процедурі переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією.

Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури. Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією

Також Свириденко наголосила, що захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Видатки на це вже передбачені в проєкті Держбюджету.

Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковується, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені. Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені