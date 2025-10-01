Уряд спростив службу та посилив підтримку військових у День захисників і захисниць - Свириденко
Київ • УНН
Уряд України ухвалив рішення щодо спрощення переведення військовослужбовців між ЗСУ та Нацгвардією, компенсації витрат на повернення поранених з-за кордону та звільнення від оподаткування повторного ввезення комплектуючих для виробників зброї.
Сьогодні, 1 жовтня, уряд ухвалив рішення, які полегшують переведення між ЗСУ та Нацгвардією, забезпечують компенсацію витрат на повернення поранених із-за кордону та відкривають можливості для співпраці з НАТО через центр JATEC у Польщі, пише УНН із посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Деталі
Зокрема вона наголосила на спрощеній процедурі переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією.
Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури. Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією
Також за їх словами:
- встановлено чіткі терміни розгляду для всіх переведенькомандир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;
- кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.
Рішення дає військовим більше можливостей реалізувати свій професійний потенціал
Також Свириденко наголосила, що захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Видатки на це вже передбачені в проєкті Держбюджету.
Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковується, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені. Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені
Також для таких випадків поміняли правила звітування на митниці.Також визначено порядок відрядження українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі. Це рішення за словами Свириденко відкриває можливість для розвитку спільних проєктів із НАТО та підвищення взаємосумісності армій.
