Украина и Япония подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и Япония договорились о распределении прав налогообложения определенных видов доходов, - в частности, ограничивается право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение дивидендов, процентов и роялти.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства Финансов Украины.

Детали

В Токио, во время Японско-Украинской конференции по экономическому росту и реконструкции 19 февраля 2024 года, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения. Речь идет об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращения налоговых уклонений и избежания.

Конвенцией с Протоколом во избежание двойного налогообложения устанавливаются правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одного Договаривающегося Государства из источников в другом Договаривающемся Государстве.

Таким образом, ограничивается право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение

дивидендов (5% - для дивидендов, которые получает компания Договаривающегося Государства, владеющая по крайней мере 25% капитала компании другого Договаривающегося Государства, которая такие дивиденды выплачивает);

процентов (10% и 5%, если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания или торговец ценными бумагами, или признанный пенсионный фонд, или если проценты выплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит);

роялти (5%).

Кроме того, в Конвенции определяются методы устранения Договаривающимися Государствами двойного налогообложения, устанавливаются договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии и проведения процедуры взаимного согласования, осуществляется компетентными органами в случае, если резидент одного из Договаривающихся Государств считает, что в результате действий одного или обоих Договаривающихся Государств он подвергается или будет подвергаться налогообложению, которое не соответствует положениям настоящей Конвенции.

Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль

Напомним,

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел онлайн встречу с заместителем Министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда.

Правительство Украины выделило 37 млрд грн на социальные выплаты в январе 2024 года, в том числе 20,9 млрд грн на пенсии и 4,7 млрд грн на льготы и субсидии, и выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме.

Блокада польской границы: Кубраков переговорил с главой Бюро нацбезопасности Польши из-за блокирования пассажирского транспорта