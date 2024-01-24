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Марченко обговорив підтримку України з заступником міністра фінансів Японії

Марченко обговорив підтримку України з заступником міністра фінансів Японії

Київ • УНН

 • 27114 перегляди

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із заступником міністра фінансів Японії Масато Канда, щоб обговорити фінансову співпрацю.

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів онлайн зустріч з заступником Міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає УНН.  

Деталі 

Сторони обговорили співпрацю між Україною та Японією в фінансовій сфері, а також потреби держбюджету України у 2024 році.

Японія є третім найбільшим донором фіндопомоги для України: за 2023 рік бюджет отримав 3,7 млрд доларів - Мінфін 27.12.23, 17:43 • 28528 переглядiв

У 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні - близько 3,6 млрд дол США. Я вдячний Уряду Японії за стійку позицію та розуміння потреб України, а також за лідерство у підтримці України під час головування Японії у G7 у 2023 році

- заявив під час зустрічі Сергій Марченко.

Своєю чергою, Масато Канда зазначив, що Японія продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні. 

Також, було наголошено, що Україна продовжує впроваджувати всі необхідні структурні реформи та виконувати свої зобов’язання передбачені 4-річною Програмою МВФ (Механізм розширеного фінансування).

Нагадаємо

Директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила, що цьогоріч Україні знадобиться фінансування у розмірі близько 42 млрд доларів, включно з офіційною підтримкою донорів у розмірі близько 32 млрд доларів.

У МВФ очікують, що Україна отримає міжнародну фінансову допомогу до кінця березня27.12.23, 19:46 • 36282 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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