Марченко обговорив підтримку України з заступником міністра фінансів Японії

Міністр фінансів України Сергій Марченко провів онлайн зустріч з заступником Міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає УНН.

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Сторони обговорили співпрацю між Україною та Японією в фінансовій сфері, а також потреби держбюджету України у 2024 році.

Японія є третім найбільшим донором фіндопомоги для України: за 2023 рік бюджет отримав 3,7 млрд доларів - Мінфін

У 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні - близько 3,6 млрд дол США. Я вдячний Уряду Японії за стійку позицію та розуміння потреб України, а також за лідерство у підтримці України під час головування Японії у G7 у 2023 році