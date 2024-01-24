Марченко обговорив підтримку України з заступником міністра фінансів Японії
Київ • УНН
Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із заступником міністра фінансів Японії Масато Канда, щоб обговорити фінансову співпрацю.
Міністр фінансів України Сергій Марченко провів онлайн зустріч з заступником Міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає УНН.
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Сторони обговорили співпрацю між Україною та Японією в фінансовій сфері, а також потреби держбюджету України у 2024 році.
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Своєю чергою, Масато Канда зазначив, що Японія продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.
Також, було наголошено, що Україна продовжує впроваджувати всі необхідні структурні реформи та виконувати свої зобов’язання передбачені 4-річною Програмою МВФ (Механізм розширеного фінансування).
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