Марченко обсудил поддержку Украины с заместителем министра финансов Японии

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел онлайн встречу с заместителем Министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили сотрудничество между Украиной и Японией в финансовой сфере, а также потребности госбюджета Украины в 2024 году.

Япония является третьим крупнейшим донором финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил 3,7 млрд долларов - Минфин

В 2023 году Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине - около 3,6 млрд долл США. Я благодарен Правительству Японии за устойчивую позицию и понимание потребностей Украины, а также за лидерство в поддержке Украины во время председательства Японии в G7 в 2023 году - заявил во время встречи Сергей Марченко.

В свою очередь, Масато Канда отметил, что Япония будет продолжать своевременно предоставлять бюджетную поддержку Украине.

Также, было отмечено, что Украина продолжает внедрять все необходимые структурные реформы и выполнять свои обязательства, предусмотренные 4-летней Программой МВФ (Механизм расширенного финансирования).

Напомним

Директор МВФ по коммуникациям Джули Козак заявила, что в этом году Украине понадобится финансирование в размере около 42 млрд долларов, включая официальную поддержку доноров в размере около 32 млрд долларов.

В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта