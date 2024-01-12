У 2024 році Україна потребуватиме 42 млрд доларів міжнародної допомоги – МВФ
Київ • УНН
МВФ оцінює потреби України у фінансуванні на 2024 рік у 42 мільярди доларів і закликає донорів виконати свої зобов'язання для забезпечення стабільності.
Потреби України у фінансуванні залишаться суттєвими у 2024 році. Про це повідомила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, передає УНН.
Потреби України у фінансуванні залишаться суттєвими у 2024 році. За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування у розмірі близько 42 млрд доларів, включно з офіційною підтримкою донорів у розмірі близько 32 млрд доларів
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При цьому вона наголосила на важливості того, щоб донори та партнери України забезпечили виконання своїх фінансових зобов'язань та щоб Україна отримала фінансування, необхідне для підтримки макроекономічної стабільності в країні.
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Також Джулі Козак нагадала, що у грудні МВФ завершив другий перегляд програми підтримки в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF), що дало змогу виплатити близько 900 мільйонів доларів США і довести загальний обсяг виплат України за програмою до 4,5 мільярда доларів США. Вона відзначила значний прогрес у виконанні Україною зобов'язань за програмою EFF.
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Окрім того представниця МВФ зазначила, що українська економіка демонструє стійкість у складних умовах, хоча і схильна до виключно високої невизначеності. За прогнозом МВФ, який був опублікований у грудні, зростання у 2023 році становитиме 4,5%. Також Джулі Козак зазначила, що Україна домоглася істотного прогресу в зниженні інфляції. Інфляція у 2022 році становила майже 27%, а у 2023 році очікується, що вона становитиме 6%.
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