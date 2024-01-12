В 2024 году Украина будет нуждаться в 42 млрд долларов международной помощи - МВФ

Потребности Украины в финансировании останутся существенными в 2024 году. Об этом сообщила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, передает УНН.

Потребности Украины в финансировании останутся существенными в 2024 году. По нашим оценкам, стране понадобится финансирование в размере около 42 млрд долларов, включая официальную поддержку доноров в размере около 32 млрд долларов - сказала она.

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При этом она подчеркнула важность того, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили выполнение своих финансовых обязательств и чтобы Украина получила финансирование, необходимое для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

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Также Джули Козак напомнила, что в декабре МВФ завершил второй пересмотр программы поддержки в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility - EFF), что позволило выплатить около 900 миллионов долларов США и довести общий объем выплат Украины по программе до 4,5 миллиарда долларов США. Она отметила значительный прогресс в выполнении Украиной обязательств по программе EFF.

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Кроме того представитель МВФ отметила, что украинская экономика демонстрирует устойчивость в сложных условиях, хотя и подвержена исключительно высокой неопределенности. По прогнозу МВФ, который был опубликован в декабре, рост в 2023 году составит 4,5%. Также Джули Козак отметила, что Украина добилась существенного прогресса в снижении инфляции. Инфляция в 2022 году составляла почти 27%, а в 2023 году ожидается, что она составит 6%.

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