МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  105734 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  130307 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  156285 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  177188 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  162409 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  170616 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  170506 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  179747 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  188043 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178180 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167818 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151057 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132617 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129626 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139422 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
mvf-prokommentiroval-kto-budet-pokrivat-dopolnitelnie-raskhodi-ukraini-na-voinu-i-mobilizatsiyu

МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 01:55  •  8134 просмотра

Read in English

МВФ ожидает, что Украина увеличит внутренние доходы для покрытия военных расходов, поскольку его поддержка сосредоточена на социальных и правительственных функциях государства, а не на военных расходах.

Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер ожидает, что Украина будет генерировать внутренние поступления, если бюджетные расходы вырастут из-за войны. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Представитель МВФ подчеркнул, что поддержка фонда сосредоточена на поддержке работы государства и его социальных обязательств, а не на военной сфере.

Я всегда подчеркиваю очень четко - мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, которые поддерживают экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления

сказал Кеммер.

На просьбу прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского, озвученное во время итоговой годовой пресс-конференции, о том, что дополнительная мобилизация потребует новых средств, а чтобы профинансировать одного военнослужащего, нужно шесть налогоплательщиков, Кеммер подчеркнул, что доноры сосредотачивают свою экономическую поддержку именно на социальной составляющей бюджета и функционировании правительства.

Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не отдельными расходами, и мы и доноры помогаем правительству Украины во время войны выполнять основные функции, такие как защита уязвимых слоев населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования. Именно на это направлена программа финансирования объемом 122 миллиарды

- указал Кеммер.

Если же из-за войны возникнут дополнительные бюджетные расходы, Кеммер говорит, что помочь генерировать дополнительные поступления должно лучшее управление и, в частности Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердило правительство во исполнение условий програграммы. 

Шмыгаль созывает экстренное совещание из-за "неопределенности" бюджета - Bloomberg28 декабрь 2023, 20:45 • 23250 просмотров

Стратегия позволит "получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени", говорит чиновник Фонда.

Он добавляет, что Национальная стратегия доходов важна также, чтобы построить современное государство, а современное государство нуждается в инвестициях.

Для частного сектора в Украине нужно создать такую среду, которая позволит получать налоговые поступления и финансировать расходы

добавил Кеммер.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
МВФ прокоментував, хто покриватиме додаткові видатки України на війну та мобілізацію
IMF comments on who will cover Ukraine's additional war and mobilization costs
Новости по теме

МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию

МВФ ожидает, что Украина увеличит внутренние доходы для покрытия военных расходов, поскольку его поддержка сосредоточена на социальных и правительственных функциях государства, а не на военных расходах.

Экономика •   •  8134 просмотра
МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию

В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек

Население мира увеличилось на 75 миллионов, превысив 8 миллиардов в 2023 году; население США выросло на 1,7 миллиона, достигнув 335,8 миллиона.

Новости Мира •   •  7183 просмотра
В этом году население мира выросло на 75 миллионов человек

В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина

Австралийская полиция нашла 124 кг кокаина на пляжах Нового Южного Уэльса; происхождение неизвестно.

Новости Мира •   •  7633 просмотра
В Австралии на пляж вынесло пакеты с 124 кг кокаина

США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

США, Великобритания, Франция и Германия осудили рост производства обогащенного урана в Иране и призвали к его прекращению без каких-либо конкретных последствий.

Политика •   •  10141 просмотра
США, Германия, Франция и Британия осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана

Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN

Это второй штат США после Колорадо, который не допустил Трампа к выборам США. Ожидается, что Трамп подаст апелляцию.

Политика •   •  10440 просмотра
Дональда Трампа не допустили к праймериз в штате Мэн - CNN

В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены

Женщина погибла и двое мужчин получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 28 декабря.

Война •   •  13281 просмотра
В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены

Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль

Компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7, стремясь конкурировать с Tesla и Porsche, и намерена стать ведущим мировым автопроизводителем в течение 15-20 лет.

Технологии •   •  12169 просмотра
Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль

Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам

Болгария оказывает государственную помощь украинским беженцам, покрывая расходы на проживание для тех, кто получил временную защиту. Более 171 000 человек зарегистрировались для получения помощи.

Наши за границей •   •  12548 просмотра
Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам

Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ

Российские войска проводили рейды в оккупированных южных селах, заставляя жителей принимать российские паспорта, ограничивая права тех, кто сопротивляется.

Политика •   •  15828 просмотра
Россияне провели новые рейды для принудительной паспортизации ВОТ

Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем

Турецкий ударный беспилотник Anka III с реактивным двигателем завершил свой первый полет, расширив возможности турецких БПЛА.

Политика •   •  19723 просмотра
Эрдоган показал первый полет турецкого ударного дрона Anka III с реактивным двигателем