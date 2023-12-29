МВФ прокомментировал, кто будет покрывать дополнительные расходы Украины на войну и мобилизацию

Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер ожидает, что Украина будет генерировать внутренние поступления, если бюджетные расходы вырастут из-за войны. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Представитель МВФ подчеркнул, что поддержка фонда сосредоточена на поддержке работы государства и его социальных обязательств, а не на военной сфере.

Я всегда подчеркиваю очень четко - мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, которые поддерживают экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления сказал Кеммер.

На просьбу прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского, озвученное во время итоговой годовой пресс-конференции, о том, что дополнительная мобилизация потребует новых средств, а чтобы профинансировать одного военнослужащего, нужно шесть налогоплательщиков, Кеммер подчеркнул, что доноры сосредотачивают свою экономическую поддержку именно на социальной составляющей бюджета и функционировании правительства.

Мы поддерживаем и следим за бюджетом в целом, а не отдельными расходами, и мы и доноры помогаем правительству Украины во время войны выполнять основные функции, такие как защита уязвимых слоев населения, выплата заработной платы, пенсии, оплата образования. Именно на это направлена программа финансирования объемом 122 миллиарды - указал Кеммер.

Если же из-за войны возникнут дополнительные бюджетные расходы, Кеммер говорит, что помочь генерировать дополнительные поступления должно лучшее управление и, в частности Национальная стратегия доходов, которую 28 декабря утвердило правительство во исполнение условий програграммы.

Шмыгаль созывает экстренное совещание из-за "неопределенности" бюджета - Bloomberg

Стратегия позволит "получить больше поступлений в бюджет, поддержать потребности в расходах в течение этого времени", говорит чиновник Фонда.

Он добавляет, что Национальная стратегия доходов важна также, чтобы построить современное государство, а современное государство нуждается в инвестициях.