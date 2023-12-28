Шмыгаль созывает экстренное совещание из-за "неопределенности" бюджета - Bloomberg
Премьер-министр Украины добивается созыва экстренной встречи с донорами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год.
Генштаб: украинские защитники отбили 42 атаки врага
В 42 боевых столкновениях украинские военные отбили многочисленные атаки противника, есть жертвы среди мирного населения и повреждения инфраструктуры.
У Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом на Николаевщине
Александр Згурский, показанный в видео Imagine Dragons, восстановил свой разрушенный дом в Украине благодаря донору UNITED 24.
Военные ВСУ отбили утраченную позицию на Авдеевском направлении
Украинские войска восстановили ключевую позицию под Авдеевкой, без потерь, уничтожив двух и взяв в плен четырех вражеских боевиков.
МВД провели всеукраинские учения на случай чрезвычайных ситуаций
Министерство внутренних дел Украины провело обучение с целью улучшения координации реагирования на чрезвычайные ситуации между различными ведомствами, что подтвердило их эффективность.
Данилов о 2024 году: "Я бы очень хотел, чтобы это был год нашей победы"
Данилов оптимистично настроен относительно победы Украины в 2024 году и подчеркивает текущие успехи в борьбе с вражескими силами.
В порту Феодосии во время взрыва было судно под флагом Танзании - СМИ
Судно под флагом Танзании, которое ранее фигурировало в украинском зерновом скандале, находилось в Феодосии во время взрыва. Его состояние после нападения неизвестно.
Зеленский провел совещание с Умеровым по развитию Сил обороны
Зеленский обсудил с министром обороны развитие Вооруженных сил - "конкретные вещи, которые надо сделать".
На южном направлении уничтожено три разведывательных беспилотника
Украинская противовоздушная оборона 28 декабря сбила 3 российских разведывательных беспилотника в Херсонской и Николаевской областях.
Зеленский о докладах МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборационистов и наводчиков
Зеленский рекламирует сильную защиту от коллаборационистов и преступников в условиях войны, а также подчеркивает успех Черноморского экспортного коридора.