Шмыгаль созывает экстренное совещание из-за "неопределенности" бюджета - Bloomberg

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил экстренной встречи с международными донорами, поскольку Украина столкнулась с "чрезвычайно высокой неопределенностью" относительно своего бюджета в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

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Издание ссылается на письмо украинского премьера в Межведомственную координационную платформу доноров (MDCP). По данным Bloomberg, в нем говорится, что финансирование нужно уже в январе и должно быть направлено на бюджетные нужды.

В письме премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что финансирование нужно в следующем месяце и должно быть направлено на основные потребности украинского бюджета. Сообщение подкрепляет просьбу Украины, что более 110 миллиардов долларов финансовой помощи задержано из-за политической борьбы в США и Европейском Союзе.

Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получали достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование с января 2024 года говорится в письме, которое цитирует Bloomberg.

На прошлой неделе Министерство финансов Украины заявило, что потребности в финансировании на 2024 год составляют 37,3 миллиарда долларов после получения более 42 миллиардов долларов внешней помощи в 2023 году.

Мы не можем ждать до марта, чтобы профинансировать наши социальные нужды сказал украинский премьер.

Бюджет Украины может быть недополучен уже в первых двух месяцах следующего года, заявил в начале этого месяца министр финансов Сергей Марченко.

Непонятно, как получатели отреагировали на письмо и согласились ли они на встречу раньше.

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