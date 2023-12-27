Шмыгаль: 3,3 млрд грн будут распределены регионам на содержание школ и больниц

Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении 3,3 млрд грн дополнительной дотации на содержание школ и больниц в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Перераспределяем в громады 3,3 млрд грн дополнительной дотации на содержание школ и больниц в 2024 году. Ожидаем от власти на местах эффективного использования этих средств - написал Шмыгаль.

Также он сообщил, что отдельным постановлением предусмотрели субвенцию громадам для материально-технического оснащения преподавания в школах предмета "Защита Украины".

"Детей будут учить навыкам гражданской защиты, медицинской помощи, военно-патриотического воспитания и тому подобное. Все это обеспечит молодое поколение необходимым багажом знаний и умений, которые нужны в условиях чрезвычайных угроз безопасности", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Правительство утвердило компенсацию громадам, которые имели весомую долю военного НДФЛ в структуре своих налоговых поступлений.