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Шмыгаль: 3,3 млрд грн будут распределены регионам на содержание школ и больниц

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 17:24  •  5182 просмотра

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Украина перераспределяет 3,3 млрд грн на школы и больницы, а также финансирует образование по программе "Защита Украины".

Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении 3,3 млрд грн дополнительной дотации на содержание школ и больниц в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Перераспределяем в громады 3,3 млрд грн дополнительной дотации на содержание школ и больниц в 2024 году. Ожидаем от власти на местах эффективного использования этих средств

- написал Шмыгаль.

Также он сообщил, что отдельным постановлением предусмотрели субвенцию громадам для материально-технического оснащения преподавания в школах предмета "Защита Украины".

"Детей будут учить навыкам гражданской защиты, медицинской помощи, военно-патриотического воспитания и тому подобное. Все это обеспечит молодое поколение необходимым багажом знаний и умений, которые нужны в условиях чрезвычайных угроз безопасности", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Правительство утвердило компенсацию громадам, которые имели весомую долю военного НДФЛ в структуре своих налоговых поступлений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Шмигаль: 3,3 млрд грн будуть розподілені регіонам на утримання шкіл та лікарень
Shmyhal: UAH 3.3 billion to be distributed to regions for maintenance of schools and hospitals
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