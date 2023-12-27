В МВФ ожидают, что Украина получит международную финансовую помощь до конца марта

Важно, чтобы Украина получила финансовую помощь от международных партнеров в первом квартале следующего года. Об этом в интервью Украинской службе Голоса Америки заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер. передает УНН.

Детали

По его словам, важно, чтобы средства международных доноров для поддержки украинской экономики поступали своевременно. В то же время в МВФ признали, что в конце года украинские власти приняли меры, чтобы обеспечить запасы средств на случай задержки международной помощи.

Мы также подчеркиваем - ассигнования должны поступать вовремя. Безусловно, мы ожидаем, что донорская поддержка поступит в первом квартале - заявил Кеммер.

В МВФ предупредили, что недостаток внешней помощи может побудить НБУ к эмиссии денег для покрытия дефицита в бюджета, что несет риск ускорения инфляции, или заставляет правительство сокращать расходы.

Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования

Несвоевременное поступление донорской поддержки подталкивает правительство к неоптимальной экономической политике и подвергает риску все достижения - заявил директор Европейского департамента МВФ

Дополнение

Министр экономики Юлия Свириденко признала, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим и пенсионные выплаты миллионам своих граждан, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

Напомним,

Правительство выполнило очередную рекомендацию от МВФ, опубликовав Национальную стратегию доходов до 2030 года. Документ предусматривает изменение правил налогообложения, повышение акцизов и принятие налоговых и таможенных правил Евросоюза.