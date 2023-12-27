Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования

Украина в декабре 2023 года получила 5 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров, сообщили в среду в Минфине, пишет УНН.

Детали

"5 млрд долларов США внешнего финансирования поступило в общий фонд Государственного бюджета Украины в декабре 2023 года. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи", - сообщили в Минфине.

Среди доноров в декабре 2023 года:

Япония - 2,2 млрд долларов США (льготное финансирование и гранты);

ЕС - 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);



МВФ - около 900 млн долларов США (льготное финансирование);



Норвегия - 190 млн долларов США (грант);



Германия - 55 млн долларов США (грант);



США - 50 млн долларов США (грант);



Швейцария - 20 млн долларов США (грант);



Всемирный банк - 8 млн долларов США (льготное финансирование).



"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения", - отметили в Минфине.

За 11 месяцев расходы госбюджета на оборону превысили 1,5 триллиона гривен