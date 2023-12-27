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Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 11:59  •  13104 просмотра

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В декабре Украина получила $5 млрд помощи, в основном на социальные расходы, причем Япония была крупнейшим донором.

Украина в декабре 2023 года получила 5 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров, сообщили в среду в Минфине, пишет УНН.

Детали

"5 млрд долларов США внешнего финансирования поступило в общий фонд Государственного бюджета Украины в декабре 2023 года. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи", - сообщили в Минфине.

Среди доноров в декабре 2023 года:

  • Япония - 2,2 млрд долларов США (льготное финансирование и гранты);
  • ЕС - 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);
  • МВФ - около 900 млн долларов США (льготное финансирование);
  • Норвегия - 190 млн долларов США (грант);
  • Германия - 55 млн долларов США (грант);
  • США - 50 млн долларов США (грант);
  • Швейцария - 20 млн долларов США (грант);
  • Всемирный банк - 8 млн долларов США (льготное финансирование).

"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения", - отметили в Минфине.

За 11 месяцев расходы госбюджета на оборону превысили 1,5 триллиона гривен 26 декабрь 2023, 13:10 • 32074 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Україна отримала у грудні 5 млрд дол. зовнішнього фінансування
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