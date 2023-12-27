Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования
Киев • УНН
В декабре Украина получила $5 млрд помощи, в основном на социальные расходы, причем Япония была крупнейшим донором.
Украина в декабре 2023 года получила 5 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров, сообщили в среду в Минфине, пишет УНН.
Детали
"5 млрд долларов США внешнего финансирования поступило в общий фонд Государственного бюджета Украины в декабре 2023 года. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи", - сообщили в Минфине.
Среди доноров в декабре 2023 года:
- Япония - 2,2 млрд долларов США (льготное финансирование и гранты);
- ЕС - 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);
- МВФ - около 900 млн долларов США (льготное финансирование);
- Норвегия - 190 млн долларов США (грант);
- Германия - 55 млн долларов США (грант);
- США - 50 млн долларов США (грант);
- Швейцария - 20 млн долларов США (грант);
- Всемирный банк - 8 млн долларов США (льготное финансирование).
"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения", - отметили в Минфине.
За 11 месяцев расходы госбюджета на оборону превысили 1,5 триллиона гривен 26 декабрь 2023, 13:10 • 32074 просмотра
Украина получила в декабре 5 млрд долл. внешнего финансирования
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