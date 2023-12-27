Япония является третьим крупнейшим донором финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил 3,7 млрд долларов - Минфин

Япония является третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине. В 2023 году эта страна предоставила в Государственный бюджет Украины 3,7 млрд долларов США, это как льготное финансирование, так и гранты. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, пишет УНН.

В 2023 году Япония является одним из крупнейших доноров по объему финансирования, направленного на укрепление бюджетной системы страны в условиях войны. Благодарен Правительству Японии за беспрецедентную и масштабную поддержку, а также за лидерство в консолидации внимания к потребностям Украины во время председательства Японии в G7 в 2023 году. С начала полномасштабного российского вторжения Япония направила финансовую помощь Украине объемом около 4,2 млрд долларов США, в том числе включая проектное финансирование - подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Детали

Отмечается, что финансирование от Японии помогло обеспечить поддержку социального сектора сектора, восстановление пострадавшей критической инфраструктуры, сферы здравоохранения здоровья и образования.

Напомним,

Как ранее писал УНН, Япония увеличила свой военный бюджет на 2024 год до 56 миллиардов долларов, что на 16,5% больше, чем в 2023 году, на фоне опасений относительно военной экспансии Китая и России. Бюджет позволит финансировать модернизацию оборонных технологий, включая гиперзвуковыми ракетами и эсминцами Aegis.

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