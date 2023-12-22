Япония согласовала передачу ракет Patriot США на фоне ракетных атак рф на Украину - СМИ

В пятницу Япония заявила, что предоставит США ракеты Patriot, пополнив глобальные запасы на фоне российских ракетных атак на Украину, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, передает УНН.

Детали

По словам американского чиновника, Токио собирается передать десятки ракет-перехватчиков, которые используются для сбивания баллистических ракет и других воздушных угроз, из своих собственных запасов, начиная с первого квартала 2024 года.

Это решение является знаковым для Японии, которая в течение десятилетий самостоятельно вводила запрет на экспорт оружия из-за стремления оставаться в стороне от глобальных конфликтов после Второй мировой войны.

Война в Украине и беспокойство Токио по поводу Китая и Северной Кореи заставили Японию переосмыслить свой вклад в международную безопасность. Северной Кореи заставили Японию переосмыслить свой вклад в международную безопасность. В пятницу японское правительство заявило, что ослабит контроль над экспортом оборонной продукции и позволит отправлять оружие, произведенное в Японии по лицензии, в страну, которая выдала разрешение.

"Эта инициатива имеет большое значение с точки зрения укрепления японо-американского альянса", - заявил пресс-секретарь японского правительства Йошимаса Хаяси.

Представитель японского оборонного ведомства заявил, что сроки и масштабы передачи ракет еще не определены.

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Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что решение, принятое в пятницу, свидетельствует о приверженности Токио поддержке международной безопасности.

"Это поможет нам управлять нашим арсеналом Patriot, учитывая учитывая Украину и Ближний Восток, с большей гибкостью и стратегическим развертыванием", - сказал Эмануэль.

Как отмечает издание, Япония по-прежнему запрещает поставлять оружие в страны, вовлеченные в войну, то есть она не может напрямую отправить ракеты Patriot в Украину.

Украина не упоминалась в заявлении японского правительства об экспорте Patriot. Зато официальные лица Токио заявили, что этот шаг укрепит союз Японии с США и послужит основой региональной безопасности.

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Однако, по мнению аналитиков в области безопасности, этот шаг свидетельствует о том, что Япония готова искать новые пути, чтобы играть более значительную роль в международной безопасности.

"Это важный шаг для Японии, который подкрепляет ее стремление с начала войны поддерживать оборону Украины", - сказал Кристофер Джонстон, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, который ныне работает в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Напомним,

Ранее издание The Washington Post писало, что Япония готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, который позволит экспортировать несколько десятков ракет для Patriot в Вашингтон.