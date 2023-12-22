Япония согласовала передачу ракет Patriot США на фоне ракетных атак рф на Украину - СМИ
Япония согласилась передать США десятки ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов, что, в свою очередь, усилит глобальные возможности противовоздушной обороны, в том числе и в Украине. Это знаменует собой исторический сдвиг в оборонной политике Японии.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-главе Госспецсвязи Щиголю
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, подозреваемого в растрате 62 миллионов гривен, с возможностью внесения залога. Сейчас он уже вышел под залог в размере 25 миллионов гривен.
Прекращение поддержки Microsoft Windows 10 может отправить 240 млн ПК в утиль - Reuters
Прекращение поддержки Windows 10 может привести к тому, что 240 миллионов компьютеров будут утилизированы, что создаст примерно 480 миллионов килограммов электронных отходов.
В результате падения елки в Бельгии погибла женщина, еще два человека получили травмы
60-летняя женщина погибла и еще двое получили ранения в результате падения 5-тонной рождественской елки в городе Ауденарде, Бельгия; расследование продолжается.
Украина готова напрямую покупать оружие у французских компаний - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность сотрудничать с французскими компаниями в совместном производстве вооружений или непосредственно закупать их.
Херсон утром враг обстрелял из артиллерии, есть пострадавшая: показали последствия
Российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего была ранена 85-летняя женщина и нанесен ущерб жилым кварталам. Об инциденте сообщил Александр Прокудин, добавив видео, на котором видны разрушения.
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
Доказать всему миру, что именно российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и тем самым вызвали экоцид на юге Украины. Исследовать обломки вражеских ракет и дронов, как доказательство преступлений российской агрессии - сегодня это основная работа специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков
Президент Украины Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, направленный на привлечение инвестиций и стимулирование экономического восстановления.
Города, села и производства обеспечены энергией несмотря на все попытки рф уничтожить энергетику - Зеленский
Президент Украины Зеленский подтвердил, что, несмотря на попытки россии разрушить энергетический сектор, города, села и промышленность Украины остаются обеспеченными энергией этой зимой. Он признал устойчивость энергетической системы и поблагодарил энергетиков за их преданность делу.
В Газе погибло уже более 20 тысяч палестинцев - WP
По сообщениям, во время недавнего конфликта в Газе погибло более 20 000 палестинцев, что является самым высоким показателем за всю историю конфликта, при этом Израиль и США ставят под сомнение точность этих цифр, сообщенных Министерством здравоохранения Газы.