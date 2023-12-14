Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Киев • УНН
Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также дополнительную военную помощь, включая транспортные средства, артиллерийские боеприпасы, беспилотники для разминирования и тому подобное.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом со ссылкой на немецкое правительство передает УНН.
Детали
Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.
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Также Германия передала:
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;
- три беспилотные машины для разминирования;
- 14 систем обнаружения дронов;
- восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
- восемь тягачей Zetros;
- более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.
Дополнение
Канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что в этом году в Украине развернут вторую систему противовоздушной обороны Patriot для усиления защиты от российских беспилотников и ракет.
Напомним
Эстония предоставляет Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро. Кроме большого количества противотанковых ракет Javelin, в новый пакет помощи также входят пулеметы, боеприпасы к легкому вооружению, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение.
Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также дополнительную военную помощь, включая транспортные средства, артиллерийские боеприпасы, беспилотники для разминирования и тому подобное.
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