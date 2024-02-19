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Україна та Японія підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Японія підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування

Київ • УНН

 • 45895 перегляди

Україна та Японія підписали угоду про уникнення подвійного оподаткування, яка передбачає розподіл прав на оподаткування певних видів доходів, таких як дивіденди, проценти і роялті, отриманих резидентами однієї країни з джерел в іншій країні.

Україна і Японія домовились про розподіл прав оподаткування певних видів доходів, - зокрема, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів  і роялті.

Про це передає УНН зі посиланням на пресслужбу Міністерства Фінансів України.

Деталі

У Токіо, під час Японсько-Української конференції з економічного зростання та реконструкції 19 лютого 2024 року, міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Конвенцію між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування. Йдеться уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

Конвенцією з Протоколом з метою уникнення подвійного оподаткування встановлюються правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї Договірної Держави з джерел у іншій Договірній Державі.

Таким чином, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування

дивідендів (5% – для дивідендів, які отримує компанія Договірної Держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої Договірної Держави, яка такі дивіденди виплачує);

процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит);

роялті (5%).

Крім того, у Конвенції визначаються методи усунення Договірними Державами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії та проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється  компетентними органами у разі, якщо резидент однієї з Договірних Держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Договірних Держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.

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