Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки

Заряжать электромобиль от обычной домашней розетки кажется простым и выгодным решением. Однако такая практика может нести серьезные технические и финансовые риски как для владельца авто, так и для всей домовой сети. Подробнее о том, можно ли заряжать электрокар от домашней розетки в квартире и чем это может обернуться, рассказал журналистке УНН директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Детали

На первый взгляд, подключение электрокара к бытовой розетке в квартире выглядит вполне реальным: технически машина заряжается, электроэнергия есть, автомат не выбивает, однако проблема в том, что жилая электросеть не проектировалась под такие нагрузки - говорит Святослав Павлюк.

Автомобиль имеет большую батарею: 20, 40, 60 кВт·ч и более. Для таких объемов существуют специальные зарядки. Но люди заряжают от розетки, потому что электроэнергия для населения дешевле, чем на зарядных станциях, и не надо никуда ехать или стоять в очереди. Однако это существенное превышение тока, на который рассчитана квартира - объясняет директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины".

Каждая квартира имеет определенную присоединенную мощность, которая закладывается еще на этапе проектирования дома. Именно под нее подбираются кабели, розетки и защитные автоматы, объясняет эксперт. Тогда как, любое систематическое превышение этого лимита приводит к перегреву сети.

Если квартира имеет присоединенную мощность 1,5-2 кВт, то там, как правило, стоят автоматы на 10 ампер. В квартирах с электроплитами до 7,5 кВт. Если нагрузка выше, автомат должен выбивать. Но если его самовольно заменили на более мощный, сеть начинает работать внепроектно - отмечает Святослав Павлюк.

Отдельную опасность представляет состояние внутренней проводки, особенно в старых домах. Регулярная длительная нагрузка может ускорить ее износ и создать риск возгорания.

Если проводка сделана на скрутках, а не сварена или качественно соединена, контакты окисляются, греются и теряют проводимость. Это процесс в одну сторону, потому что рано или поздно оно начинает гореть. При регулярной зарядке электрокара этот процесс значительно ускоряется - говорит эксперт.

Еще одним критическим моментом является восстановление электроснабжения после отключений. Именно тогда нагрузка на сеть резко возрастает, потому что люди начинают массово включать электроприборы, а любое дополнительное большое потребление, как вот, зарядка электрокара может стать фатальным.

Когда после отключения света все одновременно включают технику, риски возрастают в разы. Если, например, отгорает ноль в трехфазной сети, в квартиру может прийти 380 вольт вместо 220. В таком случае выгорит все: от холодильников до телевизоров - объясняет эксперт.

Помимо технических рисков, существует и финансово-этический аспект, говорит Святослав Павлюк. Электроэнергия для населения в Украине субсидируется, поэтому ее использование для зарядки электрокаров фактически перекладывает расходы на других потребителей.

Стоимость электроэнергии для населения сейчас около 10 гривен, но люди платят лишь часть, потому что остальное компенсирует государство и госкомпании. Когда электрокары заряжают от розетки, они пользуются субсидированной электроэнергией не по назначению. По сути, это вопрос не только технический, но и этический - подчеркивает эксперт.

Кроме того, контроль за такими нарушениями формально лежит на операторе системы распределения. Именно он имеет право проверять соответствие нагрузок присоединенной мощности и применять санкции.

Если человек самовольно заменил автомат и превышает разрешенную мощность, оператор системы распределения может выписать штраф или опломбировать щиток. Если вы планируете заряжать электромобиль дома, необходимо официально увеличивать присоединенную мощность и устанавливать сертифицированную зарядную станцию. Иначе "экономия" может обернуться сгоревшей проводкой, испорченной техникой и серьезными штрафами - подчеркнул Святослав Павлюк.

Как безопасно использовать электроприборы после отключений: энергосоветы для украинцев