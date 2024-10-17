"Поступление" в университет в Польше за 10 тыс. долларов: в Киеве ликвидировали схему переправки призывников за границу
Киев • УНН
24-летний студент-юрист предлагал помощь в фиктивном поступлении в польский университет за 10 тыс. долл. Его задержали после получения части средств от "клиентов".
В Киеве студент-юрист за 10 000 долларов предлагал помощь мужчинам в фиктивном поступлении в польский университет с целью выезда за границу, его задержали, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.
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Детали
Согласно материалам уголовного производства, подозреваемый обещал потенциальным «клиентам» беспрепятственный выезд за границу путем «фиктивного» поступления в высшее учебное заведение в Польше. Свои услуги мужчина оценил в 10 000 долларов с каждого потенциального студента. Клиентов подозреваемый искал преимущественно среди мужчин молодого возраста, которые стремились выехать за границу.
Кроме денег, он брал у «клиентов» весь пакет документов, необходимый для поступления на обучение, а впоследствии обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу.
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По данным прокуратуры, на переговоры с потенциальными студентами мужчина приезжал на автомобилях бизнес-класса, которые ему не принадлежат, пытаясь произвести впечатление на «клиентов».
В ходе контроля за совершением уголовного преступления, после получения части денег, 24-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники подозреваемого.
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