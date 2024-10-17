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"Поступление" в университет в Польше за 10 тыс. долларов: в Киеве ликвидировали схему переправки призывников за границу

"Поступление" в университет в Польше за 10 тыс. долларов: в Киеве ликвидировали схему переправки призывников за границу

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 12:58  •  4255 просмотра

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24-летний студент-юрист предлагал помощь в фиктивном поступлении в польский университет за 10 тыс. долл. Его задержали после получения части средств от "клиентов".

В Киеве студент-юрист за 10 000 долларов предлагал помощь мужчинам в фиктивном поступлении в польский университет с целью выезда за границу, его задержали, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

... разоблачен 24-летний студент, который вместе с неустановленными лицами организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

В Кропивницком разоблачили главу ВВК, который торговал «белыми» военными билетами для уклонистов13 сентября 2024, 11:42 • 14210 просмотров

Детали

Согласно материалам уголовного производства, подозреваемый обещал потенциальным «клиентам» беспрепятственный выезд за границу путем «фиктивного» поступления в высшее учебное заведение в Польше. Свои услуги мужчина оценил в 10 000 долларов с каждого потенциального студента. Клиентов подозреваемый искал преимущественно среди мужчин молодого возраста, которые стремились выехать за границу.

Кроме денег, он брал у «клиентов» весь пакет документов, необходимый для поступления на обучение, а впоследствии обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу.

На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу10 октября 2024, 23:18 • 16259 просмотров

По данным прокуратуры, на переговоры с потенциальными студентами мужчина приезжал на автомобилях бизнес-класса, которые ему не принадлежат, пытаясь произвести впечатление на «клиентов».

В ходе контроля за совершением уголовного преступления, после получения части денег, 24-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники подозреваемого.

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике17 октября 2024, 11:05 • 103811 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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