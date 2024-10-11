На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу

Пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда задержали пятерых жителей Тернопольщины, Прикарпатья и Киевщины, которые в очередной раз пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.

Детали

Нарушителей задержали за 300 метров до госграницы. Трое из них являются жителями Тернопольщины, двое других - жители Ивано-Франковской области и Киевщины.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения пограничники установили, что за помощь в переправке за границу каждый из мужчин должен был заплатить организаторам своего «путешествия» от 9 до 10 тысяч долларов,