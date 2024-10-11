На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу
Киев • УНН
Пограничники задержали пятерых мужчин из разных областей Украины, которые пытались незаконно пересечь границу. Некоторые из них уже имели предыдущие неудачные попытки, а за помощь в переправке каждый должен был заплатить до 10 тысяч долларов.
Пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда задержали пятерых жителей Тернопольщины, Прикарпатья и Киевщины, которые в очередной раз пытались незаконно пересечь границу. Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.
Детали
Нарушителей задержали за 300 метров до госграницы. Трое из них являются жителями Тернопольщины, двое других - жители Ивано-Франковской области и Киевщины.
Во время выяснения обстоятельств правонарушения пограничники установили, что за помощь в переправке за границу каждый из мужчин должен был заплатить организаторам своего «путешествия» от 9 до 10 тысяч долларов,
Двух из нарушителей границы второй раз задерживают при попытке обойти имеющиеся пункты пропуска. Третий в обход пунктов пропуска решил идти после двух неудачных попыток пересечь границу по поддельным документам. По данным фактам пограничники оформили необходимые документы и направили их для принятия правового решения судами и уполномоченными правоохранительными органами.
Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
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