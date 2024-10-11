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На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон

На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон

Київ • УНН

 • 19653 перегляди

Прикордонники затримали п'ятьох чоловіків з різних областей України, які намагалися незаконно перетнути кордон. Деякі з них вже мали попередні невдалі спроби, а за допомогу в переправленні кожен мав заплатити до 10 тисяч доларів.

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали п’ятьох жителів Тернопільщини, Прикарпаття і Київщини, які вкотре намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України, пише УНН.

Деталі

Порушників затримали за 300 метрів до держрубежу. Троє з них є жителями Тернопільщини, двоє інших - жителі Івано-Франківської області та Київщини.

Під час з’ясування обставин правопорушення прикордонники встановили, що за допомогу у переправленні за кордон кожен із чоловіків мав заплатити організаторам своєї "мандрівки" від 9 до 10 тисяч доларів,

- йдеться у повідомленні.

Двох із порушників кордону вдруге затримують під час спроби обійти наявні пункти пропуску. Третій в обхід пунктів пропуску вирішив іти після двох невдалих спроб перетнути кордон за підробленими документами. За даними фактами прикордонники оформили необхідні документи та направили їх для прийняття правового рішення судами та вповноваженими правоохоронними органами.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

На Волині за допомогу ухилянтам виїхати за кордон повідомили про підозру правоохоронниці13.09.24, 12:25 • 11540 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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