На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали п’ятьох жителів Тернопільщини, Прикарпаття і Київщини, які вкотре намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби України, пише УНН.

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Порушників затримали за 300 метрів до держрубежу. Троє з них є жителями Тернопільщини, двоє інших - жителі Івано-Франківської області та Київщини.

Під час з’ясування обставин правопорушення прикордонники встановили, що за допомогу у переправленні за кордон кожен із чоловіків мав заплатити організаторам своєї "мандрівки" від 9 до 10 тисяч доларів, - йдеться у повідомленні.

Двох із порушників кордону вдруге затримують під час спроби обійти наявні пункти пропуску. Третій в обхід пунктів пропуску вирішив іти після двох невдалих спроб перетнути кордон за підробленими документами. За даними фактами прикордонники оформили необхідні документи та направили їх для прийняття правового рішення судами та вповноваженими правоохоронними органами.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

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