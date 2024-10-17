Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

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Количество уголовных производств по ст. 332 УК выросло в разы после начала полномасштабного вторжения. Суды часто назначают условное наказание, несмотря на суровую санкцию статьи.

Сегодня из соцсетей, от правоохранителей и СМИ мы каждый день слышим слово "ухылянт". Облавы ТЦК и разоблачение различных схем уклонения от мобилизации, к сожалению, стали нормой. Когда эти схемы связаны с противоправным вывозом военнообязанных за границу, для организаторов и участников схем наступает уголовная ответственность. По просьбе УНН адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь проанализировал судебную практику последних лет по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Уголовная ответственность - тюремное заключение

Преступление незаконной переправки лиц через государственную границу Украины существовало в действующем Уголовном кодексе Украины с момента его принятия в 2001 году. Соответствующая статья 332 претерпела лишь два изменения - в 2011 и 2016 году, в результате которых были детализирована диспозиция нормы, добавлены квалифицирующие признаки преступления, а также традиционно усилена ответственность за его совершение.

По состоянию на сегодня содержание правонарушения, кроме незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, заключается также в организации процесса, руководстве такими действиями или содействии их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий. За это кодекс предусматривает безальтернативную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Если преступление было совершено способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через государственную границу, или совершены в отношении нескольких лиц, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием служебного положения, то нарушителям уже светит от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Но самое большое наказание предусмотрено за такие действия, если они были совершены организованной группой или совершены из корыстных побуждений. Суд может отправить в места несвободы на срок от семи до девяти лет, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

Как видно, законодатель считает, что при любых обстоятельствах преступник не может отделаться штрафом или общественными работами, а должен сидеть в тюрьме. Но что происходит на практике?

Всплекс активности

Ситуацию с применением ст. 332 УК на практике можно оценить по отчетам о зарегистрированных уголовных правонарушениях и результатах их досудебного расследования, которые ведутся Офисом Генерального прокурора. Они обновляются ежемесячно, поэтому мы всегда имеем свежую и довольно подробную статистику о состоянии официальной преступности и качестве работы правоохранительных органов.

Из них можно увидеть, что до момента ограничения военнообязанных в праве выезда за границу из-за введения военного положения количество зарегистрированных уголовных производств было довольно низким. Так, в 2019 году это всего 252 записи в Едином реестре досудебных расследований, в 2021-м - 327. Понятно, что эти правонарушения, поскольку мобилизация отсутствовала, не были связаны с уклонением от военной службы. После начала полномасштабного вторжения, когда граждане, которые не имели законных оснований, но хотели выехать за границу, сформировали соответствующий теневой рынок предложений, кривая зарегистрированных производств резко идет в гору: 1225 записей - в 2022 году, 2301 - в 2023-м и 2585 - за три квартала 2024 года. То есть официально "рынок" незаконной переправки лиц через границу вырос на порядок! И это можно объяснить только наплывом новых "клиентов" - уклонистов.

Если сравнить зарегистрированные производства и объявленные подозрения, то можно заметить тенденцию к активизации работы правоохранителей. Так, в 2019 подозрение объявлялось только в 29% случаях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, что свидетельствует скорее о незаинтересованности правоохранителей в работе по этому направлению. Но в 2023 году этот показатель вырос до 67,2%.

Понятно, что существенно возросло и количество дел переданных в суд с обвинительным актом. Так, например, в относительно спокойный 2021 год было передано 53 производства. А за девять месяцев текущего года - 1146. Можно прогнозировать, что до конца года эта цифра будет не меньше 1,5 тыс.

Иными словами, нагрузка на суд по уголовным делам по ст.332 УК возросла в 28 раз, или где-то на 2,7 тыс.%.

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Судебное разбирательство

А о качестве рассмотрения уголовных дел в судах Украины можно делать выводы на основании данных Единого государственного реестра судебных решений. Понятно, что этот реестр может не отражать всех приговоров, но его записей достаточно, чтобы увидеть общие тенденции.

Так, ЕГРСР содержит 776 записей о приговорах по ст. 332 УК, начиная с 2019 года. При этом, если в 2019 году их было всего 30, то за текущий год в реестр было уже внесено 254 приговора. Заметный скачок наблюдается обычно в 2022 году.

В целом же с момента введения военного положения до сегодняшнего дня было вынесено 648 приговоров по статье 332 УК. Если брать региональный срез, то ТОП-3 области, в которых больше всего осудили тех, кто участвовал в нелегальной переправке людей за границу, - это Закарпатская (148 приговоров), Черновицкая (135) и Одесская (116).

Кроме них также отличились Львовская (78), Волынская (37), Винницкая (22), Киев (20) и Ивано-Франковская (19) области. В остальных регионах за период полномасштабного вторжения - 10 и менее приговоров. В шести регионах - вообще ноль приговоров. По понятным причинам это Автономная Республика Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская области, а кроме них - также Херсонская и Кировоградская области.

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Если же сопоставлять эти данные с количеством дел, переданных стороной обвинения в суд, можно заметить, что показатель производств, доведенных до конца существенно упал. Так, в текущем году правоохранители передали в суд 1146 обвинительных актов, а суды вынесли лишь 254 приговора (часть из которых еще не вступила в законную силу).

Следствием таких договоренностей становятся более мягкие наказания. По крайней мере в 493 приговорах (более 50%) применяется условное освобождение от отбывания наказания с обязанностью периодически появляться для регистрации в органах власти. И это свидетельствует о распространенности практики назначения испытательных сроков.

Иными словами, там, где законодатель предпочитает посадить преступника, на практике к нему относятся лояльно и чаще оставляют на свободе.

Такая ситуация в сочетании с многочисленными случаями разоблачения коррупционеров среди сотрудников МСЭК, ВВК и ТЦК указывает на то, что общество все больше не воспринимает существующие подходы правового регулирования отношений в сфере мобилизационной политики.

Елена Архипова

Елена Архипова

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