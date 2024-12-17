Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

ukenru
"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 100658 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 135679 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 139968 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 144946 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 151270 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 129961 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 161567 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 150394 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155830 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163850 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский

 • 52658 просмотра
Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление

Захватчики создают на ВОТ Херсонщины фейковые молодежные парламенты - Сопротивление

 • 35058 просмотра
Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

Россию следует принуждать к мирным переговорам - Сикорский

 • 64610 просмотра
Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

Оккупанты агитируют детей из интернатов поступать в военные училища - ЦНС

03:22 • 43658 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

04:47 • 20954 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 133316 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 151270 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 154759 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 158759 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 155930 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 8515 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

07:36 • 10589 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 77790 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 104208 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 96387 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Киев  •  УНН

 • 8433 просмотра

Read in English

"Миссия: Красный" привлек 50 млн зрителей за первые 4 дня на Prime Video. Фильм с бюджетом $250 млн стал самым популярным дебютом Amazon MGM Studios на стриминговой платформе.

Рождественский фильм Дуэйна Джонсона и Криса Эванса "Миссия: Красный" (Red One) привлек рекордные 50 миллионов зрителей по всему миру в первые выходные на Prime Video (за четыре дня), став самым популярным фильмом-дебютом Amazon MGM Studios на потоковой платформе, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Это настоящее рождественское чудо для фильма, бюджет которого составлял 250 миллионов долларов и который в прошлом месяце собрал всего 32 миллиона долларов в США.

Глава отдела кинотеатральной дистрибуции Amazon MGM Кевин Уилсон намекнул на оправданность для студии больших расходов без требований взамен больших продаж билетов, заявив Variety в ноябре: "Нравится это людям или нет, ценность этих фильмов для нашей бизнес-модели разная... Если мы можем выпустить эти фильмы в кинотеатрах и покрыть наши расходы на печать и рекламу, почему бы и нет? Мы получаем масштабную маркетинговую кампанию, которая оплачивается до того, как фильм попадет на стриминг".

Несмотря на то, что критики, такие как Оуэн Глейберман из Variety, в основном критикуют фильм, имеющий средний рейтинг 33% на Rotten Tomatoes, фильм получил больше зрительских симпатий, получив оценку A-опрос зрителей CinemaScore.

"Учитывая реакцию зрителей на "Red One" как в кинотеатрах, так и на Prime Video, фильм, безусловно, станет постоянным фаворитом праздников на долгие годы вперед", - сказала глава Amazon MGM Studios Дженнифер Салке о дебюте фильма на стриминге.

Дополнение

Prime Video ранее в этом году рекламировал "Дом у дороги" (Road House) Джейка Джилленхола как свой самый просматриваемый дебютный фильм, также ссылаясь на 50 миллионов зрителей, хотя эта цифра была зафиксирована за два уикенда, в то время как "Миссия: Красный" показывался всего четыре дня.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite