Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Рождественский фильм Дуэйна Джонсона и Криса Эванса "Миссия: Красный" (Red One) привлек рекордные 50 миллионов зрителей по всему миру в первые выходные на Prime Video (за четыре дня), став самым популярным фильмом-дебютом Amazon MGM Studios на потоковой платформе, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Это настоящее рождественское чудо для фильма, бюджет которого составлял 250 миллионов долларов и который в прошлом месяце собрал всего 32 миллиона долларов в США.

Глава отдела кинотеатральной дистрибуции Amazon MGM Кевин Уилсон намекнул на оправданность для студии больших расходов без требований взамен больших продаж билетов, заявив Variety в ноябре: "Нравится это людям или нет, ценность этих фильмов для нашей бизнес-модели разная... Если мы можем выпустить эти фильмы в кинотеатрах и покрыть наши расходы на печать и рекламу, почему бы и нет? Мы получаем масштабную маркетинговую кампанию, которая оплачивается до того, как фильм попадет на стриминг".

Несмотря на то, что критики, такие как Оуэн Глейберман из Variety, в основном критикуют фильм, имеющий средний рейтинг 33% на Rotten Tomatoes, фильм получил больше зрительских симпатий, получив оценку A-опрос зрителей CinemaScore.

"Учитывая реакцию зрителей на "Red One" как в кинотеатрах, так и на Prime Video, фильм, безусловно, станет постоянным фаворитом праздников на долгие годы вперед", - сказала глава Amazon MGM Studios Дженнифер Салке о дебюте фильма на стриминге.

Дополнение

Prime Video ранее в этом году рекламировал "Дом у дороги" (Road House) Джейка Джилленхола как свой самый просматриваемый дебютный фильм, также ссылаясь на 50 миллионов зрителей, хотя эта цифра была зафиксирована за два уикенда, в то время как "Миссия: Красный" показывался всего четыре дня.